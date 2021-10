Kürbiswettbewerb von Röcknitzer Kita: So groß und schwer ist der Gewinner

Thallwitz/Röcknitz

Am Kaventsmann der Familie Semlin hatte Florian schwer zu tragen. Schließlich brachte der Rekordinhaber des Kürbisfestes der Röcknitzer Kita „Zu den Felixmusikanten“ sage und schreibe 38 Kilogramm auf die alte Rapido-Waage. Aber auch die Zweit- und Drittplatzierten standen dem gewichtigen Sieger in nichts nach. Denn mit nur einem Kilo weniger musste sich Familie Miersch geschlagen geben, während der wuchtige Gartenriese von Familie Ilgner immer noch auf stolze 32 Kilogramm kam. Gute Pflege zahlt sich nun einmal aus.

Gute Pflege zahlt sich aus: Familie Semlin durfte sich über den ersten Platz freuen und erhielt von Kita-Leiterin Claudia Küster den Pokal sowie einen Gutschein. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Eben davon konnten sich die Eltern und Kinder auf dem Gelände der kommunalen Einrichtung überzeugen. Allerdings musste das Fest aufgrund der aktuellen Corona-Situation leider im kleineren Rahmen stattfinden, als es sich Claudia Küster gern gewünscht hätte. „Bis kurz vor unserer Entscheidung, lediglich die Kür der größten Kürbisse vorzunehmen, gab es über 250 Anmeldungen“, bedauert die Kita-Leiterin. Ein Erfolg wurde die abgespeckte Veranstaltung aber dennoch, zumal mit jeder neuen Gartenfrucht auf der Waage die Spannung stieg und ein Stand mit Kürbisprodukten zum Schauen und Kaufen einlud.

Die Gärtnerei an der Wasserburg unterstützte den Wettbewerb

Bereits im April, so Küster, wurde den Familien von Felixmusikanten eigens Riesenkürbissamen überreicht, um am Wettbewerb teilnehmen zu können. Die Idee zündete, weshalb es über die Sommermonate hinweg so mancher Keimling in und um Röcknitz auf beachtliche Größe brachte. Aber selbst in der Kita kümmerten sich die Jungen und Mädchen liebevoll um ihre Saat.

Alles muss seine Ordnung haben: Dafür sorgte extra eine alte Rapido-Waage. Sämtliche Ergebnisse wurde im Anschluss dokumentiert, um die Kürbiskönige zu krönen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Detlef Wünscher, Inhaber der Gärtnerei an der Wasserburg, stellte der Kita sogar ein Gewächszelt zur Verfügung und stand stets bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite. „Hierfür bedanken wir uns herzlich“, sagte Küster mit Blick auf die reichliche Ernte. Diese schmückte gleich am Eingang die komplette Ladefläche eines Pferdewagens. Keineswegs unerwähnt lassen möchte die Leiterin zugleich das Engagement der Mitglieder des Elternrates sowie des Fördervereins, die natürlich ebenfalls gern die Röcknitzer Kürbisfiesta im Stile eines Volksfestes gefeiert hätten.

Pokal für den Sieger und Gutscheine für die Erstplatzierten

Übrigens erhielt Familie Semlin für den verdienten Sieg einen Pokal sowie einen Eiscafé-Gutschein und auch die Zweit- und Drittplatzierten gingen beim Wettbewerb „Wer erntet den größten Kürbis?“ nicht leer aus.

Das gibt Muckis: Den anstrengendsten Job zur Prämierung der Riesenkürbisse hatte jedenfalls Florian. Immerhin brachten die drei Erstplatzierten allesamt über 30 Kilogramm auf die Waage. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Derzeit werden in der Kita „Zu den Felixmusikanten“ 111 Kinder von 14 Erzieherinnen betreut. Die Einrichtung mit musikalischem Profil verfügt über 122 Plätze, darunter 28 Plätze in der Krippe, 52 im Kindergarten sowie 42 im Hort. „Außerdem bieten wir sechs Integrationsplätze“, ergänzte Küster. Sie übernahm 2019 die Leitung von Ulla Klandt kurz nach dem 60-jährigen Bestehen des Hauses im Röcknitzer Park, umgeben von der Natur und fernab vom Verkehr. Die Idee, einen Kindergarten im Thallwitzer Ortsteil zu bauen, entstand bereits 1953. Doch bis zur Einweihung des Gebäudes am 1. Juni 1958 war es damals noch ein weiter und beschwerlicher Weg für die freiwilligen Helfer sowie für Bürgermeister Alwin Landgraf und Bauherrn Horst Nitzschke.

Von Kai-Uwe Brandt