Kultmoderatorin Marijke Amado gastiert in Wurzen

Wurzen

Wer kennt sie nicht noch aus vergangenen Zeiten – Marijke Amado, die sympathische und unterhaltsame Moderatorin der Mini-Playback-Show!Am 18. September ab 18 Uhr ist sie zu Gast im Schloss Wurzen, um ihr Buch „Frauen in den Medien“ vorzustellen und auf Wunsch selbstverständlich auch persönlich zu signieren.

Von Abenteuern als Reiseleiterin über die Wucht von Konfettikanonen bis hin zu Erinnerungen an Fernsehshows hat Marijke Amado Geschichten ihres Lebens im Gepäck. Gäste der Veranstaltung sollten sich an diesem Abend auf ein Extra-Training für ihre Lachmuskeln einstellen, denn wenn Marijke mit Humor und Charme erzählt, bleibt kein Auge trocken.

Erlös des Abends geht an den Verein Mukoviszidose Selbsthilfe

Und Gutes tun die Besucher ganz nebenbei. Die Erlöse des Abends gehen nämlich an den Verein Mukoviszidose Selbsthilfe, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Daniel Kemp. Darüber hinaus spendet Amado einen Teil aus jedem Buchverkauf an die Gemeinschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit der noch unheilbaren und tödlichen Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose sowie deren Angehörige zu begleiten, ihnen Hoffnung und Lebenszeit zu schenken. Die eingenommenen Gelder fließen daher in die Forschung, um die Krankheit in der Zukunft heilbar zu machen.

Mini-Playback-Show in der DRK-Kita Sonnenschein

Ein weiterer Höhepunkt findet dann nur zwei Tage später am 20. September in der DRK-Kita Kinderland Sonnenschein in Wurzen statt. Ab 16.30 Uhr wird Marijke Amado, die Kultmoderatorin der Mini-Playback-Show, einmalig 20 Kinder aus der Stadt Wurzen auf der Bühne von „ Marijkes Mini-Playback-Show“ begrüßen. Durch die legendäre „Zauberkugel“ zu gehen, wird somit möglich, und die dreiköpfige Jury mit Oberbürgermeister Jörg Röglin, Sängerin Annemarie Eilfeld sowie Daniel Kemp, der seit Juni gemeinsam mit Berit Mühl Organisationsentwickler in der DRK-Einrichtung ist, gibt ihre Bewertung ab. Alle Interessierten sind zur Veranstaltung eingeladen. Der Eintritt ist kostenfrei.

Teilnehmer und Besucher erwartet eine Reise in die Vergangenheit der Mini-Playback-Show. Kinder verwandeln sich in ihr eigenes Gesangsidol und präsentieren im Vollplayback einen Song. So nah wie möglich am Originalkünstler zu sein, ist das Ziel.

Von LVZ