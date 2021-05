LVZ-Serie zur Autobahn 72: „Es gibt keine konfliktfreie Trasse“

Prof. Andreas Berkner (62) ist gebürtiger Altenburger und studierte in Halle Geografie. Er interessierte sich früh für Braunkohlenbergbau und schrieb Dissertation und Habilitation zum Thema, wechselte 1992 zum Regionalen Planungsverband Westsachsen, dessen Leiter er seit dem Jahr 2000 ist. Ob Tagebau, Kraftwerk, neue Seen, Windräder, Autobahn oder Umsiedlungen – in jeder dieser Planungen war und ist der Verband involviert.