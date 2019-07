Wurzen

Die Mitarbeiter eines Möbelhauses in Wurzen konnten am Montag einen Ladendieb beim Verlassen der Filiale überführen. Nachdem er gegen 16.30 Uhr festgemacht wurde, gab er erst seine Personalien preis, schlug dann aber auf einen Mitarbeiter ein und trat diesem in den Bauch.

Polizei entdeckt Diebesgut aus anderem Geschäft

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnten die eintreffenden Beamten die Situation deeskalierten und zudem den Rucksack des Mannes sicherstellen. In diesem befand sich nicht nur der Personalausweis des Tatverdächtigen, mit welchem sich die Identität sowie der Besitz des Rucksackes zweifelsfrei feststellen ließ, sondern auch noch eine Freisprechanlage, welche der Täter im Vorfeld in einem anderen Geschäft entwendet hatte. Nun muss sich der 20-Jährige wegen Körperverletzung und Ladendiebstahl verantworten.

Von LVZ