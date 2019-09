Wurzen

In Wurzen ist am späten Dienstagnachmittag der Dachstuhl einer Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Gebäude ausgebrochen. Wegen der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 6 gegen 18 Uhr für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, am Mittwoch wurde ein Brandermittler in der Lagerhalle erwartet.

Von RND/iro/dpa