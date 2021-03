Landesamt für Denkmalpflege setzt sich gegen Kritik aus Wurzen zur Wehr

Wurzen

Die jüngsten Kritiken von Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) über die Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege haben bei der Behörde für Unmut gesorgt. Dabei geht es unter anderem um den Anbau für das Ringelnatz-Geburtshaus im Crostigall 14. Nachdem die Denkmalschützer des Landratsamtes bereits vor anderthalb Jahren die Errichtung des Traktes stoppten, weil er ohne Genehmigung hochgezogen wurde, bemühte sich die Stadt Wurzen um eine Lösung des Konfliktes. Sechs Entwürfe für den schmalen Seitenflügel, der in Zukunft einen Lift, die Rettungstreppe sowie barrierefreie Toiletten integriert, sollten eigentlich nun endlich zum Kompromiss führen.

Jedoch monierte Röglin unlängst, dass der zuletzt vereinbarte Termin am 15. Februar in Dresden aufgrund von Corona platzte und das Landesamt nur noch mit dem von Wurzen beauftragten ehemaligen Stadtarchitekten Hartmut Krause sprechen wolle – also ohne Vertreter der Kommunalverwaltung als Bauherrn und ohne das zuständige Planungsbüro. „Ich empfinde diese Art und Weise als Unverschämtheit. Wie kann der Denkmalschutz nur auf das schmale Brett kommen, Planer und Bauherrn außen vorzulassen“, betonte seinerzeit der Oberbürgermeister.

Neueste Vorwürfe überraschen Dresdener Denkmalschützer

Laut Behördensprecherin Sabine Webersinke sei damals gar kein Treffen vereinbart gewesen, insofern könne der Termin auch nicht „geplatzt“ sein. Darüber hinaus hätte Hartmut Krause von Beginn an deutlich gemacht, dass er bezüglich der Gestaltung des Anbaus im Auftrag der Stadt sowie des Planungsbüros handelt und hierzu auch autorisiert sei. „Ziel unseres Gespräches mit Herrn Krause war es, bewusst in kleinem Kreis, fachlich nach einer Möglichkeit für die barrierefreie Erschließung des Hauses zu suchen, die aus Sicht des Landesamtes akzeptabel ist“, so Webersinke. Dass dieses Gesprächsformat nunmehr von Oberbürgermeister Röglin kolportiert werde und er es öffentlich sogar als „Unverschämtheit“ bezeichnet, „überrascht uns sehr“.

Zwar darf Wurzen mittlerweile die Dacharbeiten fortsetzen. Eine Einigung bezüglich des Anbaus, den die Stadt ohne denkmalpflegerische Genehmigung hochziehen ließ, steht allerdings noch immer aus. Quelle: Archiv

Gleiches gelte ebenso für das zweite vakante Vorhaben – den Um- und Ausbau des Wasserturms sowie der Herbergsvilla zur Musikschule und die Errichtung eines Aldi-Marktes am Clara-Zetkin-Platz. Schuld an der Verzögerung des ehrgeizigen Projektes haben Röglin zufolge die Denkmalschützer, welche immer wieder auf „die Bremse drücken“ und sich „wenig kooperativ“ zeigen. Mit diesen Worten äußerte sich der 51-Jährige nur wenige Tage später auf die Frage, wann die Idee umgesetzt werde. Schließlich kündigte er die Wiederbelebung der 5000 Quadratmeter großen Brache schon vor gut drei Jahren an. Baustart sollte übrigens Anfang 2020 sein.

Landesamt wartet immer noch auf Unterlagen zum Wasserturm

Webersinke widerspricht auch hier. Demnach wurde am 21. Dezember mit der Stadtverwaltung vereinbart, dass das Landesamt bis zum 12. Januar 2021 die Pläne zum Wasserturm-Umbau erhält und sich alle Parteien dann dazu verständigen. „Die Unterlagen sind hier bis heute nicht eingetroffen.“ Erstaunt zeigt sich die Behörde ferner von Röglins Aussage, jene Antragsunterlagen vor dem Versenden an das Bauordnungsamt erst einmal juristisch prüfen zu lassen. Denn: Die Vorgehensweise entspräche keineswegs der Abstimmung.

Den Schlusspunkt unter der Reaktion aus Dresden setzt Webersinke aufgrund der Äußerung des Oberbürgermeisters zu Aldi-Investor Klaus Landau. Wie das Stadtoberhaupt sagte, grenze es angesichts des Zeitverzuges an ein Wunder, dass dieser noch nicht das Handtuch geworfen habe. Röglins Kommentar verwundert, so die Behördensprecherin. Denn eine Planung für die Discounter-Filiale liege den Denkmalhütern ebenfalls nicht vor. „Auch zur ehemaligen Handwerkerherberge und zum Wasserturm sind bisher keine Auflagen erteilt worden.“

Trotz aller Differenzen, so Webersinke, begrüße das Landesamt für Denkmalpflege nach wie vor das Projekt, im Wasserturm die Musikschule unterzubringen „und ist selbstverständlich zu konstruktiven Abstimmungsgesprächen, die vor der Antragstellung erfolgen sollten, bereit“.

