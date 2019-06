Bennewitz

Nicht mit leeren Händen trat Michael Kretschmer am Samstagabend die Heimreise nach Dresden an. Der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) hatte dem sächsischen Ministerpräsidenten zum Wurzener Land-Fest, das an drei Tagen auf dem Areal des SV Blau-Weiß Bennewitz stattfand, einen Präsentkorb mit regionalen Produkten, ein Hufeisen sowie ein lindgrünes T-Shirt mit den Wappen der vier Wurzener Land-Kommunen Bennewitz, Wurzen, Thallwitz und Lossatal überreicht. Nicht ohne dem CDU-Politiker für die schnelle Zusage von Finanzmitteln zu danken, mit denen sich das Land an den Kosten für den Breitbandausbau in Höhe von 40 Millionen Euro im Wurzener Land beteiligt. „Dies versetzt uns in die Lage, den Bau und künftigen Betrieb zügig auszuschreiben“, so Laqua.

Zur Galerie Mit einem bunten Programm wurde am Wochenende in Bennewitz das Wurzener Land-Fest gefeiert. Gast war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Das Lob ans Wurzener Land gab der sächsische Ministerpräsident auf seiner folgenden Runde über das weitläufige Festgelände gern zurück. Am Stand der Stadt-Land-Partnerschaft „Wertvoll“ wurde er vom Bennewitzer Bäckermeister Ken Schwarze rustikal zum Verkosten des „Wurzener Land-Brotes“ aufgefordert. „Alle, die davon gekostet haben, leben noch“, so Schwarze augenzwinkernd. Und auch Sachsens ranghöchster Politiker nahm nach dem Verzehr nicht nur keinen Schaden, sondern lobte darüber hinaus das Projekt im Allgemeinen und die Bennewitzer Bäckerei im Besonderen in den höchsten Tönen. „Wir wollen den Ansatz der kleinen Wege weiter vertiefen und hoffen, umso mehr anspornend auch für andere Bäckereien zu wirken, als solche Projekte wie das Wurzener Land-Brot in der Startphase wirtschaftlich nicht unbedingt attraktiv für eine Bäckerei sind“, erläuterte der Bäckermeister, der für das Produkt unter anderem Biomehl der Wassergut Canitz GmbH verwendet.

Attraktiv kam auch das Programm der dritten Auflage des Wurzener Land-Festes daher, das vor zwei Jahren in Wurzen Premiere feierte und im vergangenen Jahr im Waldbad Mark Schönstädt auf Lossataler Flur seine Fortsetzung fand. An über 30 Ständen informierten Vereine und Institutionen über ihre Arbeit, ferner zeigten die Jugendfeuerwehren aus dem Wurzener Land ihr Können, und auf der Bühne sorgten eine Reihe von Akteuren vom Gesangsvereins Germania Gerichshain über die Leipziger Dance Compagny und die Lossataler Line Dancers bis hin zu den DJs Marcapasos, Janosch, Vortex und Robexx für eine nahtlose Unterhaltung. Zu selbiger trugen auch die vier Kommunaloberhäupter des Wurzener Landes im Rahmen des obligatorischen Bürgermeister-Wettkampfes bei, der sich in diesem Jahr aus Kniebeugen und Torwandschießen zusammensetzte und bei dem sich Thallwitz’ Ortschef Thomas Pöge (parteilos) gegenüber seinen drei Kollegen Bernd Laqua, Jörg Röglin (Wurzen, SPD) und Uwe Weigelt (Lossatal, SPD) keine Blöße gab.

Ebenfalls keine Blöße gaben sich am Samstag die Kicker des gastgebenden Fußballvereins. Mit einem 2:1 gegen den SV Tresenwald sicherte sich der SV Blau-Weiß Bennewitz die Meisterschaft in der Kreisoberliga und damit den Aufstieg in die Landesklasse.

Von Roger Dietze