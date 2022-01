Landesprojekte mit Kohlegeldern: Region Leipzig nicht über alle Ideen glücklich

Landkreis Leipzig

Neben den Kommunen, die Projekte für eine Finanzierung nach dem Investitionsgesetz Kohleregionen einreichen können, hat der Freistaat Sachsen selbst die Möglichkeit, Vorhaben auf den Weg zu bringen. Beim Kassensturz für den Strukturwandel wurde jetzt erstmals bekannt, dass man im Mitteldeutschen Revier durchaus nicht glücklich ist mit etlichen Projektideen aus Dresden.

Während sich kommunale Vorhaben dem Votum der Mitglieder des Regionalen Begleitausschusses (RBA) stellen müssen, funktioniert das bei Landesprojekten anders. Diese werden den Begleitausschüssen als oberstem Entscheidungsgremium für die Verteilung der Kohlegelder in den beiden sächsischen Revieren zur Kenntnis gegeben. Der jeweilige RBA kann den Daumen dann heben oder senken, hat aber nicht wirklich die Möglichkeit, ein Vorhaben zu blockieren.

Stellt sich der Ausschuss quer, sieht das Prozedere eine anschließende Erörterung der Ablehnungsgründe vor. Über das Veto der Region kann sich die ebenfalls involvierte Interministerielle Arbeitsgruppe Strukturentwicklung (Imag) dann dennoch auf höchster Ebene hinwegsetzen.

Teures Projekt in der Schublade

So rieb man sich im Begleitausschuss fürs Mitteldeutsche Revier offenbar verdutzt die Augen, als der Freistaat das Projekt „Anpassung des Werbener Floßgrabens an die veränderten Randbedingungen im Zuge des Strukturwandels“ in die Debatte warf. „Dieses Vorhaben, das im Ausschuss nur mündlich kurz angerissen wurde, sollte immerhin 30 Millionen Euro kosten“, berichtet Landrat Henry Graichen (CDU), Vorsitzender des RBA fürs Mitteldeutsche Revier.

„Es gab kein Projektpapier. Auch die Frage, ob es einer wasserrechtlichen Genehmigung bedarf, blieb offen.“ In der Konsequenz lehnte der Ausschuss die Maßnahme ab, und das Projekt verschwand wieder in der Schublade.

Graichen verteidigt Ablehnung

An anderen Absichten hingegen hält das Land fest – obwohl der Ausschuss auch hier erhebliche Zweifel an deren Sinnhaftigkeit für den Strukturwandel hegt. Dies betrifft zum einen die Maßnahme „Renaturierung des bergbaubeeinflussten Fließgewässers Pleiße zwischen Böhlen und Markkleeberg“ sowie eine „Forschungs- und Demonstrationsanlage Agro-PV (Fotovoltaik)“ in Köllitsch (Landkreis Nordsachsen).

Das Pleiße-Projekt war vom Land mit 16 Millionen Euro veranschlagt, für die Agro-PV-Anlage ging es um ursprünglich fünf Millionen Euro. „Insbesondere der Planungsstand, eine zügige Umsetzung und die Wirkungen der Projekte auf den Strukturwandel sind aus meiner Sicht unzureichend“, erklärt Graichen gegenüber LVZ. Insofern habe sich der RBA sachgerecht gegen diese Projekte ausgesprochen.

Das 30-Millionen-Euro-Vorhaben am Werbener Floßgraben sei zurückgenommen worden, erläutert Graichen. Am Projekt Agro-Fotovoltaik halte der Freistaat aber fest – wenn auch nur noch für drei Millionen Euro. Das Vorhaben soll ausloten, wie Landwirte ihre Felder bewirtschaften, zugleich aber auch Solarstrom gewinnen können.

Rätselraten zum Projekt Pleiße

Was genau sich hinter der Renaturierung der Pleiße verbirgt, die der Freistaat weiter verfolgt, ist zumindest dem örtlichen Landrat nicht im Detail bekannt. Auch zu diesem Vorhaben habe dem Ausschuss kein Projektpapier vorgelegen.

Guten Gewissens habe man hingegen den Super-Rechner für Leipzig befürworten können. „Dazu gab es ausführliche Unterlagen und eine für uns nachvollziehbare Begründung, welche Bedeutung das KI-Zentrum als Wachstumskern für die gesamte Region hat.“ Das nächste Mal tagt der Begleitausschuss im Juni.

