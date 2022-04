Muldental

Der Landgasthof Dehnitz wird erster Geopark-Genuss-Gasthof im Porpyhrland. „Als langjähriger Partner hat das Restaurant den Regio-Brunch bereits fest im Kalender verankert“, berichtet Kati Lange vom Regionalmanagement Leipziger Muldenland. Kathrin Lehne, Betreiberin des Gasthofes, hat Gefallen an dem Format gefunden, bei dem neben dem Buffet, welches sich hauptsächlich an Wildgerichten ausrichtet, regelmäßig eine geologische Führung über den Wachtelberg und durch das Goldene Tälchen auf dem Programm steht.

Nun möchte sie einen Schritt weitergehen, indem sie auf das Regio-Brunch-Konzept aufbaut und eine ausgedehnte Version anbietet. Am 8. April soll es erstmals eine Kombination aus einer naturkundlichen, geologischen Führung im benachbarten Naturschutzgebiet Wachtelberg-Mühlbachtal, einem à-la-carte-Essen aus regionalen Komponenten sowie einem Vortrag zur erdgeschichtlichen Entwicklung im Geopark geben. Beginn ist 17.30 Uhr, das voraussichtliche Ende gegen 20 Uhr.

Unter dem Motto „Geopark erkunden und genießen“ laden Kathrin Lehne und die Geo-Ranger Grit Lettner und Thomas Pötzsch zur zweieinhalbstündigen Veranstaltung ein, die jede Menge natürliche und kulinarische Erlebnisse verspricht. Gleichzeitig wird geklärt, was sich hinter dem Geopark verbirgt, wie man sich die gigantischen Vulkanausbrüche vor 290 Millionen Jahren vorstellen muss und was von den Eruptionen in der Landschaft sichtbar geblieben ist.

Landgasthof Dehnitz Quelle: Leipziger Muldenland

Die Gäste erleben den Geopark nicht nur hautnah, sie erhalten gleichzeitig Hintergrundwissen zu seiner Entstehung und können regionaltypische Produkte verkosten. Und dass es hier Wälder mit reichem Wildvorkommen, Obstplantagen und Teiche gibt, ist den verschiedenen Böden zu verdanken. Das Regionalmanagement Leipziger Muldenland begrüßt die Initiative der gastronomischen Einrichtung. Der Regio-Brunch in Dehnitz sei zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender geworden, kommentiert Kati Lange vom Regionalmanagement Leipziger Muldenland. „Dabei kamen die Gäste bei den letzten drei Einladungen nicht nur aus Wurzen, sondern auch aus Oschatz, Delitzsch, Borna bis hin Leipzig.

Der Geopark Porphyrland macht neuerdings auf der A 14 Richtung Dresden vorm Abzweig Naunhof (im Foto) und auf der A72 Richtung Hof vor der Ausfahrt Rochlitz auf sich aufmerksam. Quelle: Thomas Kube

Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, mussten mehr Kapazitäten geschaffen werden. Und so erwuchs aus der Notwendigkeit ein Antrag zum Aus- und Umbau des Landgasthofs einschließlich Wildschlachthaus mit Großtechnik und Gastraum-Anbau über Leader-Fördermittel. Seit Oktober 2020 können die Gäste die Lebensmittel, die der Geopark hervorbringt, im besonderen Ambiente des Restaurant-Neubaus kennenlernen. Der Landgasthof Dehnitz schafft nun mit seiner Entwicklung zum ersten Geopark-Genuss-Gasthof ein neues touristisches Angebot, welches mit seiner Tradition samt den heimischen Erzeugnissen die Chance hat, auch von Individualtouristen bis hin zu Busreisegruppen entdeckt zu werden.

Reservierung im Landgasthof Dehnitz ist unter der Telefon 03425/851336 erforderlich.

