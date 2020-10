Landgasthof Dehnitz zeigt Tierpräparate aus dem Porphyrland

Wurzen/Dehnitz

Wie passen das europäische Förderprogramm Leader und Warzenschweine, der Geopark Porphyrland und Säbelzahntiger oder der Tourismus im Sächsischen Burgen- und Heideland sowie Elefanten mit dem Landgasthof Dehnitz zusammen? Die Lösung des vermeintlichen Rätsels auf dem Einladungsschreiben verriet Inhaberin Kathrin Lehne jetzt zur feierlichen Eröffnung des neuen Festsaals ihren Gästen.

„Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Besuchern die geschichtliche Epoche des Jungpleistozäns näher zu bringen“, erläuterte die 53-jährige Gastronomin den neugierigen Zuhörern. Zu ihnen zählten Landrat Henry Graichen ( CDU), die Bürgermeister des Wurzener Landes, Bernd Laqua (parteilos), Uwe Weigelt ( SPD) und Thomas Pöge (parteilos), sowie Gerhard Gey, Präsident des Vereins Geopark Porphyrland, und Matthias Wagner, Manager der Leader-Region Leipziger Muldenland.

Anzeige

Im Juli 2019 begann die Arbeiten für den Anbau

Insbesondere die sogenannte Eem-Warmzeit vor etwa 126 000 Jahren, benannt nach dem Fluss Eem in den Niederlanden, wird im Anbau des Dehnitzer Landgasthofes nunmehr erlebbar. „Zu dieser Zeit besiedelten Neandertaler weite Teile Europas und Westasiens. Funde von erlegten Elefanten, wie im Tagebau Gröbern, sind unter anderem Beweise für erfolgreiche Großwildjagden. Und auch Säbelzahnkatzen, Warzenschweine, Nashörner sowie Antilopen waren in der Gegend des heutigen Geoparks Porphyrland verbreitet“, so Lehne. Schon deshalb zieren verschiedene Tierpräparate die Wände des Festsaales, der alles in allem 75 Plätze bietet.

Tragendes Element der Dachkonstruktion ist ein achteinhalb Meter langer und eine Tonne schwerer Eichenbalken, der aus den Hohburger Bergen stammt. Quelle: Thomas Kube

Der erste Spatenstich für den Anbau erfolgt nach längerer Planungsphase im Juli 2019. Im Juni dieses Jahres endeten die Arbeiten. Lehne zufolge betrugen die Investitionskosten circa 460 000 Euro, 100 000 Euro davon flossen dank des Leader-Programms. Blickpunkt der Dachkonstruktion ist übrigens ein achteinhalb Meter langer und eine Tonne schwerer Eichenbalken aus den Hohburger Bergen.

Festsaal ist bereits Proberaum des Männerchores Nemt

„Unser neuer Saal dient nicht nur Familien- und Firmenfeiern. Er kann ebenfalls für Schulungen und von Vereinen genutzt werden“, betonte Lehne. Beispielsweise kürte der Männerchor Nemt den Saal bereits zum Probenraum. Nicht zuletzt, fügte die Wirtin noch an, sei das aktuelle Förderobjekt ein wichtiger Schritt, um in naher Zukunft das Qualitätszertifikat „Geopark-Genussgasthof“ zu erhalten.

Landgasthof mit langer Tradition

Mittlerweile blickt der Landgasthof Dehnitz auf eine über 150-jährige Geschichte zurück. 1848 erstmals eröffnet, wechselten die Besitzer zunächst mehrfach. 1878 übernahm Karl Hauptmann und ab 1912 Sohn Oswin das Haus mit Kegelbahn, Freisitzen, Saal und Ausspanne. Die Eröffnung des Freibades „Goldenes Tälchen“ 1926 brachte erneut einen Zustrom an Gästen. Über die nächsten Jahrzehnte wurde es still. Bis dann von 1974 bis 1985 Gert und Christine Andrä versuchten, die Dehnitzer Wirtschaft unter dem Namen „Ringelnatzklause“ wiederzubeleben.

Nach der Schließung 1985 verfiel das Haus. Eine Renaissance begann 1997, als Kathrin und Gerald Lehne das Grundstück erwarben und den alten Gasthof abreißen ließen. Der neu erbaute Landgasthof an gleicher Stelle ging am 3. September 2005 in Betrieb. Heute beschäftigt Lehne drei Festangestellte und sechs Aushilfskräfte.

Lesen Sie auch:

Von Kai-Uwe Brandt