Landkreis: Jetzt 51 Tote durch das Corona-Virus

Landkreis Leipzig

Im Landkreis Leipzig sind am Sonnabend und Sonntag insgesamt 389 weitere Personen hinzugekommen, die nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert sind. Das teilte das Landratsamt mit. Seit März sind damit 4462 Menschen positiv getestet worden. Die Zahl der Erkrankten, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, hat sich um neun auf jetzt 51 erhöht. Der Inzidenzwert im Landkreis lag am Sonntag bei 370,7. Das bedeutet, dass sich zwischen Wurzen und Geithain in den letzten sieben Tagen 957 Personen neu infiziert haben.

Von Frank Prenzel