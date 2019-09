Landkreis Leipzig

DerLehrermangel in einigen Regionen Sachsens ist so eklatant, dass der Freistaat Referendare mit einem dicken Zubrot lockt. Auch im Landkreis Leipzig wird für den Dienstantritt in etlichen Kommunen eine Zulage gezahlt, wie aus einer Übersicht des Sächsischen Kultusministerium hervorgeht.