Landkreis Leipzig: AfD-Fraktionschef kandidiert als Landrat in Sachsen-Anhalt

Landkreis Leipzig

Bodo Walther, Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag des Landkreises Leipzig, bewirbt sich um das höchste Amt im benachbarten Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt). Der Markranstädter will am 11. April bei der Landratswahl in Naumburg antreten. Wie der AfD-Kreisverband Burgenlandkreis mitteilte, sei Walther mit deutlicher Mehrheit als Kandidat für die Landratswahl nominiert worden. Die in Halle erscheinende „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtete, dass 23 der insgesamt 26 anwesenden Mitglieder bei einer Aufstellungsversammlung in Naumburg für Walther gestimmt hätten.

Gegenüber LVZ begründet der Markranstädter sein Engagement damit, dass es ihn in seine Heimat zieht. „Ich stamme aus Weißenfels“, so Walther, der zu DDR-Zeiten zweimal inhaftiert war. Einmal wegen eines misslungenen Fluchtversuchs über die österreichisch-ungarische Grenze, ein zweites Mal wegen „ungesetzlicher Verbindungsaufnahme“, wie ihm die DDR-Oberen vorwarfen.

Kontakte nach Sachsen-Anhalt rissen nie ab

Obwohl der Rechtsanwalt seit 2019 sowohl die Kreistagsfraktion als auch die Markranstädter Stadtratsfraktion der AfD anführt, riss der Kontakt nach Sachsen-Anhalt nie ab. „Vor allem die Tatsache, dass sich CDU, SPD, Linke und FDP im Burgenlandkreis auf einen Kandidaten geeinigt haben, hat mich zur Kandidatur veranlasst“, erklärt der Markranstädter, der Wert auf eine weitere Alternative auf dem Stimmzettel legt. Zudem hätten ihn „seine alten Freunde aus der AfD“ angesprochen, ob er sich eine Kandidatur vorstellen könne.

Amtsinhaber Götz Ulrich bewirbt sich am 11. April um eine zweite Amtszeit an der Spitze des Burgenlandkreises, der ebenso wie der Landkreis Leipzig vom Kohleausstieg betroffen ist. Neben Ulrich und Walther tat bisher noch ein parteiloser Einzelkandidat seine Ambitionen kund. Ob es bei diesem Männer-Trio bleibt, entscheidet sich am 16. März. Dann tagt im Naumburger Landratsamt der Kreiswahlausschuss, um die Kandidaten für den Urnengang zu bestätigen.

Ähnlich wie im Landkreis Leipzig ist auch die AfD im benachbarten Burgenlandkreis in jüngster Zeit nicht von personellen Scharmützeln verschont geblieben. Ebenso wie im Bornaer Kreistag kehrten zahlreiche Mitglieder der dortigen AfD-Kreistagsfraktion den Rücken.

Walthers Kandidatur jedenfalls wird von der aktuellen AfD-Kreisvorsitzenden Lydia Funke, die für ihre Partei auch im sachsen-anhaltinischen Landtag sitzt, begrüßt. „Wir freuen uns, dass wir den Bürgen des Burgenlandkreises mit Bodo Walther eine Wahl zum bisherigen Amtsträger, Götz Ulrich, anbieten können und wünschen Bodo einen erfolgreichen und fairen Wahlkampf“ , schreibt der Kreisvorstand auf seiner offiziellen Facebook-Seite.

Schon 2016 kandidierte Walther als Bürgermeisterkandidat

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Walther in Sachsen-Anhalt um einen Posten bewirbt. Bereits 2016 trat er bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst im Süden Sachsen-Anhalts an, scheiterte allerdings mit nur 15 Prozent bereits im ersten Wahlgang.

Seine Erfolgsaussichten bei der bevorstehenden Landratswahl will der 60-Jährige gegenüber LVZ nicht kommentieren. Nur so viel: „Wenn ich Landrat werde, ziehe ich in den Burgenlandkreis und lege alle anderen Ämter nieder.“ Ein Haus besitze er bereits in Lobitzsch nahe Weißenfels. Dort stammt Walther her.

Von Simone Prenzel