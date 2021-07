Landkreis Leipzig: AfD scheitert mit Antrag zum Thema Windkraft

Landkreis Leipzig/Neukieritzsch

Einem Vorstoß der AfD-Fraktion zum Thema Windkraft war im jüngsten Kreistag keine Mehrheit beschieden. Bezug nehmen die Antragsteller auf eine Formulierung im sächsischen Koalitionsvertrag. Demnach hätten sich die Koalitionäre verpflichtet, Windenergienutzung im Wald grundsätzlich auszuschließen. Doch es fehle nach wie vor an einer gesetzlichen Regelung. „Insbesondere Wälder regulieren den Wasserhaushalt, sichern die Trinkwasserversorgung und schützen vor Erosion“, legte AfD-Fraktionsvorsitzender Bodo Walther in der Antragsbegründung dar. „Mit der Vereinnahmung dieser Ökosysteme durch Windenergieanlagen sind maßgebliche negative Auswirkungen zu erwarten, was die Ziele des Natur- und Umweltschutzes konterkariert und die Schutz- und Erholungsfunktion von einmaligen Landschaften mindert“, so der AfD-Vertreter weiter.

Versiegelung von Waldflächen

Ans Mikro trat auch Gisela Fritzsche, Fraktions-Vize der AfD. Die Panitzscherin führte unter anderem die Versieglung von Waldflächen und ungeklärte Entsorgungsfragen ausgedienter Windräder als Argumente an. Nach Meinung der AfD solle der Landrat darauf hinwirken, Bestandsanlagen an naturnahen Standorten zurückzubauen beziehungsweise Repowering nicht zu ermöglichen. Zudem solle sich Graichen auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass keine weiteren Windräder im Landkreis Leipzig errichtet werden, bei denen der Mindestabstand vom Zehnfachen der Gesamthöhe eines Windrades (10H-Regelung) nicht eingehalten wird.

Umfangreiche Tabuzonen

Joachim Schruth von Bündnis 90/Die Grünen sprach gegen den Antrag: Der Regionale Planungsverband Leipzig-Westsachsen habe erst kürzlich den Regionalplan fortgeschrieben. „Dieser beinhaltet umfangreiche Tabuzonen, in denen der Bau von Windrädern ausgeschlossen ist. Dazu gehören vor allem Natur- und Landschaftsschutzgebiete oder Naturdenkmäler.“ Der Markkleeberger verwies zudem auf laufende Gesetzesbemühungen auf Landesebene, die den AfD-Antrag aus seiner Sicht überflüssig machen würden. Demnach sei ein Referentenentwurf zur Forderung nach einem 1000-Meter-Abstand zur nächsten Wohnbebauung bereits in Arbeit.

Kompromiss zum Kohleausstieg

Die Kreisverwaltung hatte dargelegt, dass Waldgebiete laut Regionalplan generell als weiche Tabuzonen gelten. Neben dem generellen Ausschluss des Waldes für die Windenergienutzung seien Pufferzonen um Waldgebiete sowie im Regionalplan festgelegte Regionen für die Waldmehrung für Windräder tabu. Für die Linke-Fraktion erklärte Siegfried Runkwitz, man solle den gefundenen Kompromiss zum Kohleausstieg nicht durch solche Forderungen torpedieren. Die große Mehrheit des Kreistages lehnte den AfD-Antrag schließlich ab.

Sitzungsgelder reduzieren?

Erfolglos blieb auch der Vorstoß der Alternative für Deutschland, Geld für die Kreistagsarbeit einzusparen. Unter Verweis auf den defizitären Haushalt appellierte Bodo Walther unter anderem, die monatliche Aufwandsentschädigung für Kreisräte von 90 auf 80 Euro zu senken. Fraktionsvorsitzende sollten nur noch 30 statt 50 Euro erhalten. Sitzungsgelder sollten ebenfalls eingedampft werden, so der Antrag.

Geld reiche nicht für Fahrtkosten

Ans Mikro trat daraufhin Lars Herrmann, nach seinem AfD-Austritt fraktionsloser Abgeordneter: „Der Antrag der AfD ist unanständig und scheinheilig. Er suggeriert, dass man sich als ehrenamtlicher Kreisrat eine goldene Nase verdienen kann. Und er erweckt den Eindruck, der Kreishaushalt ließe sich so sanieren.“ In Wahrheit, so der Parthensteiner, würde das Geld vielfach die Fahrtkosten nicht decken. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit abgeschmettert – ebenso wie die AfD-Forderung, die Fraktionsfinanzierung zu kürzen.

Von Simone Prenzel