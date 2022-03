Landkreis Leipzig: Am Dienstag keine Kita-Streiks

Landkreis Leipzig

Der Landkreis Leipzig bleibt von der aktuellen Streikrunde der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verschont. „Im Landkreis Leipzig werden am Dienstag keine Kitas oder sonstige Einrichtungen von uns bestreikt“, erklärte Gewerkschaftssekretär Sebastian Viecenz. „Wir konzentrieren uns vorerst auf die großen Städte – also Leipzig, Dresden und Chemnitz.“ Abhängig vom Erfolg des Warnstreiks seien dann Aktionen in den Landkreisen denkbar.

Frauentag „nicht ohne Grund gewählt“

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Bereich Soziales und Erziehung in Sachsen dazu aufgerufen, die Arbeit am Dienstag – dem Internationalen Frauentag - niederzulegen. „Dieser Tag ist nicht ohne Grund gewählt worden. Es sind überwiegend Frauen, die in der Kinderbetreuung, in der Sozialarbeit und in der Betreuung von Menschen mit Behinderung tätig sind“, erklärte Verdi-Landesbezirksleiter Oliver Greie in Leipzig. Sie würden eine bessere Bezahlung, sozialverträglichere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Wertschätzung verdienen.

Warnstreiks in den Großstädten

In Leipzig sind beispielsweise die Beschäftigten der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe zum Warnstreik aufgerufen. In Dresden betrifft es den Kita-Eigenbetrieb der Landeshauptstadt. Auch in Chemnitz soll das Personal der städtischen Kitas die Arbeit ruhen lassen. Der Arbeitskampf reiht sich ein in bundesweite Aktivitäten der Gewerkschaft. Verdi verlangt unter anderem bessere Eingruppierungen der Beschäftigten und einen Rechtsanspruch auf Qualifizierungen.

Von Simone Prenzel