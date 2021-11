Landkreis Leipzig: Arbeitslosenzahlen bleiben im November konstant

Landkreis Leipzig

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Leipzig ist im November nicht erneut gesunken. Das hat die Agentur für Arbeit Oschatz am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Laut der Agentur für Arbeit Oschatz sind im Landkreis derzeit 6 516 Personen als arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rückgang um sechs Personen, beziehungsweise 0,091 Prozent. Die Arbeitslosenquote ist im November unverändert bei 4,9 Prozent geblieben.

Im November mussten sich 381 Männer und Frauen nach der Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses arbeitslos melden. Das sind 96 Arbeitslosmeldungen weniger als noch im gleichen Monat des Vorjahres – ein Rückgang von rund 20 Prozent. Zudem meldeten die Unternehmen des Landkreises im November 339 neue Stellen. Das entspricht etwa dem Vorjahreswert.

Weniger Arbeitslose als 2020

Dem ins Stocken geratenem Rückgang zum Trotz ist die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr dennoch gesunken. So gelten derzeit insgesamt 652 Personen weniger als arbeitslos, als noch vor 12 Monaten. Das ist eine Abnahme von 9,1 Prozent.

Während Grimma mit einem Rückgang von 12,8 Prozent am oberen Ende dieser Statistik weilt, liegt Wurzen am unteren Ende. Hier sank die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent.

Corona bremst Abwärtstrend ab

Trotz der ausgebremsten Arbeitslosenzahlen im Landkreis Leipzig schlägt die Agentur für Arbeit keinen Alarm. „Der zuletzt positive Trend am Arbeitsmarkt wurde im November gestoppt. Das hat einerseits jahreszeitliche Gründe und resultiert andererseits aus den aktuellen Pandemie-einschränkungen. Vor allem die typischen Bewegungen am Arbeitsmarkt fielen im aktuellen Monat deutlich schwächer aus als in den Vorjahren und die Stellenzugänge nahmen ab“, erklärte Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg.

Auflistung nach Altkreisen

Muldental 2.970 Arbeitslose minus 44 zum Vormonat und minus 351 zum Vorjahr

Borna (inkl. Geithain)3.546 Arbeitslose plus 38 zum Vormonat und minus 301 zum Vorjahr

Von Philip Fiedler