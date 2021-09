Vier Crashs in einer Stunde, vier tote Tiere, vier Mal ein riesen Schreck. Wildunfälle sind im Leipziger Land an der Tagesordnung. Eine Polizeistatistik zeigt, auf welchen Straßen es oft kracht, wenn Wild die Straßen quert. Ist es möglich, diese Unglücke zu verhindern? Und was mache ich als Fahrer, wenn es doch passiert?