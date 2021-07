Landkreis Leipzig: Bergforth bleibt SPD-Chef – künftig Doppelspitze möglich

Landkreis Leipzig/Hohburg

Die SPD im Landkreis Leipzig will künftig mit einer Doppelspitze agieren. Die Weichen dafür stellte die Partei beim Kreisparteitag in Hohburg. In der neuen Wahlperiode bleibt es aber erst einmal dabei, dass die rund 280 Mitglieder nur von einem Chef geführt werden. Das Vertrauen für die nächsten zwei Jahre erhielt erneut der Brandiser Markus Bergforth, der als Vorsitzender wiedergewählt wurde. Der 54-Jährige geht damit in seine dritte Amtszeit.

Die Sozialdemokraten hatten sich am Samstag im Kulturhaus „Zur Hohburger Schweiz“ versammelt, um nach drei Jahren einen neuen Vorstand zu küren. Der Termin sollte eigentlich schon früher stattfinden, sei aber coronabedingt erst jetzt möglich gewesen, hieß es.

Bergforth erhält breite Unterstützung für weitere Amtszeit

Bergforth, der der SPD seit 2014 vorsteht, erhielt mit 93,1 Prozent eine breite Unterstützung. Ihm zur Seite stehen künftig zwei neue Vize: die Frohburgerin Franziska Mascheck und Carlo Hohnstedter aus Borna. Mascheck – zugleich Direktkandidatin ihrer Partei für die Bundestagswahl am 26. September - wurde einstimmig gewählt. Für Hohnstedter sprachen sich 89,7 Prozent der Delegierten aus. Die bisherigen Stellvertreter Birgit Kilian (Borsdorf) und Sebastian Bothe (Markkleeberg) seien beide aus beruflichen Gründen nicht mehr angetreten, informierte Bergforth.

Sozialministerin Petra Köpping beim Kreisparteitag der SPD in Hohburg. Quelle: SPD

Der Brandiser dankte seinen Mitstreitern für ihre Unterstützung, mahnte aber zugleich, dass die Partei vor neuen Aufgaben stehe. „Wir werden uns strukturell neu aufstellen. Mein Vorschlag dazu wurde bereits im alten Vorstand diskutiert. Jetzt gilt es, diese Diskussion zu Entscheidungen und zu deren Umsetzung zu bringen. Die geänderten Strukturen sollen die Basis für mehr politische Sichtbarkeit im Flächenlandkreis schaffen“, kündigte der 54-Jährige an.

SPD spricht sich für Erhalt der kreiseigenen Krankenhäuser in Grimma und Wurzen aus

Thematisch ging es unter anderem um die Zukunft der kreiseigenen Krankenhäuser in Grimma und Wurzen. „Wir sprechen uns dafür aus, dass die Muldentalkliniken in ihrer Struktur erhalten bleiben.“ Auch wenn ein Verkauf der kommunalen Krankenhausgesellschaft in Trägerschaft des Landkreises aktuell kein Thema sei, wolle man die klare Botschaft aussenden, „dass eine Privatisierung mit der SPD nicht zu machen ist“.

Ebenfalls breite Unterstützung habe der Antrag der Jusos „Kita-Sport ernst nehmen!“ gefunden. Hingegen lehnten die Delegierten einen Vorstoß ab, die Trägerschaft für weiterführende Schulen an den Landkreis zu delegieren. „Damit“, so der wiedergewählte Kreis-Chef, „würden wir uns nur im Kreis drehen. Vielmehr ist das Land gefordert, eine ausreichende Förderkulisse für die Kommunen zu schaffen und die Finanzierung für die Gemeinden als Schulträger auf bessere Füße zu stellen.“

Beisitzer kommen aus Grimma, Markkleeberg, Frohburg, Brandis und Borna

Zu weiteren Personalien: Falkmar Haase aus Großzschepa übernimmt weiterhin die Funktion des Schatzmeisters. Maja Haase aus Brandis löst Ralph Gertler (ebenfalls Brandis) als Schriftführerin ab. Die Beisitzer Ingo Runge (Grimma), Claudia Scholz (Markkleeberg), Christopher Schramm (Frohburg), Sven Uhl (Brandis) und Robert Uhlemann (Borna) komplettieren den zehnköpfigen Vorstand.

Von Simone Prenzel