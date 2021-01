Landkreis Leipzig

Viele Eltern warten derzeit im Landkreis Leipzig auf eine Botschaft, wie es mit den Schulaufnahmeuntersuchungen weitergeht. Normalerweise stehen diese für Mädchen und Jungen im letzten Kita-Jahr verpflichtend an. Doch Corona bringt auch diese Normalität zu Fall. „Im Landkreis liegen die Untersuchungen derzeit auf Eis“, erklärt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, auf Nachfrage. Alle Termine seien zurückgestellt.

Für Schuljahr 2021/2022 müssen 2100 Kinder untersucht werden

Bereits im September wurde begonnen, die ersten Kinder einzuladen. Schon damals zeichnete sich ab, dass die Untersuchung ein immenser Kraftakt wird. Denn neben den Umständen, die die Pandemie schon im Herbst mit sich brachte, steht das zuständige Gesundheitsamt auch zahlenmäßig vor einer Herausforderung: Für das Schuljahr 2021/2022 müssen insgesamt rund 2100 Kinder untersucht werden. Hinzu kommen noch 25 Rücksteller aus dem Vorjahr und 25 Fälle, bei denen die Eltern eine vorzeitige Einschulung wünschen.

Im Vorjahr schaffte es das Amt gerade noch, den Großteil der Termine über die Bühne zu bringen, bevor Corona im März endgültig das Zepter übernahm. Doch in diesem Jahr ist alles anders: „Von den insgesamt 2112 Kindern konnten bisher nur 345 eingeladen werden“, gibt Petra Janich, Leiterin des Sachgebietes Kinder- und Jugendgesundheitspflege im Gesundheitsamt des Landkreises Auskunft. Die Mitarbeiter seien aktuell voll mit Corona beschäftigt. Zeit für anderes bleibe kaum. „Die Ärzte“, so Janich, „sind alle in die Bekämpfung der Pandemie eingebunden.“

Wegen strengem Hygienekonzept wurden weniger Kinder eingeladen

Der Regelfall ist, dass alle künftigen Erstklässler von ärztlichen Fachkräften des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes untersucht werden. Die Untersuchungen fanden zuletzt in den Gesundheitsämtern in Borna und Grimma statt. „Pandemiebedingt waren ab September schon weniger Kinder eingeladen worden, um die zeitlichen Abstände größer zu gestalten und dadurch die Kontakte zu minimieren“, erläutert die Sachgebietsleiterin. Nach jedem Kind wurden Tische und Stühle sowie sämtliche Utensilien sorgfältig gereinigt und desinfiziert sowie die Räume gründlich gelüftet. Als Begleitung war auch nur ein Elternteil zugelassen, auch Geschwisterkinder mussten draußen bleiben.

Sind Kinder in der Lage, dem Unterricht zu folgen? Die Schuluntersuchung durch Mitarbeiter des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes ist eigentlich dazu da, diese Frage zu klären. Quelle: dpa

Sachsen hatte bereits vorsorglich verkündet, dass die Gesundheitsämter auf Grund von Corona zwei Monate länger Zeit haben. Bis 31. März 2021 und nicht wie sonst bis zum 31. Januar sollen demnach alle Erstklässler durchgecheckt sein. Ob das klappt, weiß derzeit niemand.

Untersuchung klärt die Frage, ob das Kind dem Unterricht folgen kann

Ein Blick in die Inhalte einer schulärztlichen Untersuchung zeigt dabei, was Kinder und Eltern versäumen: Der Termin dient vor allem dazu, die Schulreife zu beurteilen und frühzeitig einen eventuellen Förderbedarf festzustellen. Zum Programm gehören ein Seh- und ein Hörtest sowie eine allgemeinmedizinische Untersuchung. Zudem werden Sprachvermögen, Feinmotorik, Koordination und Konzentrationsfähigkeit beurteilt. Der Arzt informiert die Eltern auch über notwendige therapeutische Maßnahmen. So werden zum Beispiel Besuche beim Augenarzt empfohlen oder auch orthopädische Defizite angesprochen, die bisher vielleicht verborgen blieben. Dabei geht es um ganz konkrete Fähigkeiten: Die Kinder müssen zum Beispiel Bilder ergänzen, Grafiken nachzeichnen und einen Wechselsprung vormachen. All das soll letztlich die Frage klären: Sind die Kinder in der Lage, dem Unterricht zu folgen? Eine Frage, die für vorerst knapp 1800 Kinder im Kreis unbeantwortet bleibt.

Schulpflicht besteht – auch ohne Untersuchung

Läuft es darauf hinaus, dass Kinder gänzlich ohne Beurteilung eingeschult werden? Im Landratsamt kann das so genau noch keiner sagen. Aus dem Sächsischen Kultusministerium verlautet: „Schulpflicht besteht - auch ohne Untersuchung. Wir gehen aber davon aus, dass sie in den meisten Fällen nur verschoben wird“, erklärt Susann Meerheim von der Kultus-Pressestelle. Findet tatsächlich keine Untersuchung statt, liege das letzte Wort beim Schulleiter. „Der Schulleiter entscheidet laut Schulgesetz immer, ob das Kind aufgenommen wird oder nicht. Ohne die Untersuchung und das kompetente Urteil des Arztes wird es für den Schulleiter nur schwieriger, eine Entscheidung zu treffen.“

Von Simone Prenzel