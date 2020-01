Grimma

Der Landkreis hat eine neue ehrenamtliche Behindertenbeauftragte. Seit Januar 2020 ist Anna Funke-Gradulewski Ansprechpartnerin für Menschen mit Behinderung im Landratsamt. Unter dem Leitsatz „Gemeinsam verschieden sein“ möchte sie als Behindertenbeauftragte den weiteren Weg der Inklusion im Landkreis unterstützen. In ihrem neuen Amt hat sich Funke-Gradulewski viel vorgenommen. Zum einen will sie die Chancengleichheit behinderter Menschen fördern. Außerdem sei wichtig Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrem sozialen Umfeld und vor allem dort wo sie wohnen stärker zu vernetzen. Sie sollen so leichter an Unterstützung oder Bildungs- und Kulturangebote kommen.

Die 63-Jährige ist Diplomsozialarbeiterin und systemische Familientherapeutin und seit diesem Jahr im Ruhestand. Vorher hat sie 25 Jahre in der Region gelebt und für das Jugendamt des Landkreises im Allgemeinen Sozialen Dienst gearbeitet.

Frau Funke-Gradulewski ist persönlich jeden Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung in der Karl-Marx-Straße 17, Zimmer 113 in Grimma erreichbar. Telefonnummer 03437 984 4102, E-Mail: Behindertenbeauftrage@lk-l.de

Von lvz/ hem