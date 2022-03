Landkreis Leipzig/Borna

Die Linke im Landkreis Leipzig hat am Wochenende ihren Kandidaten für die Landratswahl nominiert. Dazu kamen die Mitglieder im Bornaer Stadtkulturhaus zusammen. Im Vorfeld waren zwei Namen gehandelt worden: Denny Trölenberg und Stefan Schliewe. Eine Überraschung erlebten die Parteimitglieder, als Schliewe ankündigte, seine Kandidatur zurückzuziehen und den seiner Meinung nach geeigneteren Kandidaten zu unterstützen. Die Versammlung sei diesem Vorschlag mit großer Mehrheit gefolgt und nominierte Trölenberg als Kandidaten, wie der Kreisverband informiert.

Denny Trölenberg ist der Dritte im Bunde

Trölenberg ist damit der Dritte im Bunde, der sich beim Urnengang am 12. Juni um den Posten an der Landkreisspitze bewirbt. Die CDU schickt Amtsinhaber Henry Graichen, die AfD den Landtagsabgeordneten Jörg Dornau ins Rennen. „Ich freue mich, für die Linke um das Spitzenamt des Landkreises zu kämpfen“, gab sich der Linken-Kandidat nach seiner Wahl kämpferisch. „Mir ist wichtig, den Bürgern eine Alternative zu den Kandidaten von CDU und AfD zu bieten“, erklärte der 45-Jährige, der mit seiner Frau und zwei Kindern im Grimmaer Ortsteil Hohnstädt wohnt. Der Muldentaler selbst ist parteilos.

Erfahrung als Betriebsratsvorsitzender der Muldentalkliniken

Ursprünglich ausgebildeter Elektroinstallateur, absolvierte Trölenberg einen Zivildienst im Grimmaer Krankenhaus und hängte später eine Ausbildung zum Krankenpfleger dran. Seit 2004 engagiert er sich im Personal- beziehungsweise Betriebsrat der Muldentalkliniken und ist bis auf eine kurze Unterbrechung seitdem Vorsitzender des Gremiums.

Trölenberg sieht Gesundheitspolitik und Daseinsvorsorge als Schwerpunkte

„Meine zentralen Themen sind natürlich Gesundheitspolitik und Daseinsvorsorge, Arbeitnehmerrechte und Mitbestimmung“, so Trölenberg zu seinen Schwerpunkten. Aktuell treibt ihn die einrichtungsbezogene Impfpflicht um. „Wenn die personelle Situation in der Patientenversorgung nicht noch schlimmer werden soll, muss die Impfpflicht verantwortungsbewusst umgesetzt - im besten Fall ausgesetzt werden.“

„Führung der Kreisverwaltung muss diskutiert werden“

„Aber auch der Strukturwandel und die Führung der Kreisverwaltung müssen in den nächsten Wochen dringend in der Öffentlichkeit diskutiert werden.“ Trölenberg schätzt das Arbeitsklima in der Kreisverwaltung als „stark verbesserungsbedürftig“ ein, wie er zu Protokoll gibt. Etlichen Mitarbeitern fehle es an Motivation. Auch in der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kommunen und der Kreisbehörde gebe es Luft nach oben.

Luedtke und Kretzschmar bilden Doppelspitze

Die Linken kürten in Borna nicht nur einen Landratskandidaten, sondern wählten erstmals eine Doppelspitze. Dem bisherigen Kreisvorsitzenden Jens Kretzschmar aus Wurzen steht nunmehr die Bornaerin Nadja Luedtke, Stadträtin in ihrer Heimatstadt und Tochter der Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke, zur Seite.

Landkreis Leipzig: Linke will AfD-Landrat verhindern

Luedtke und Kretzschmar erklärten nach der Nominierung Trölenbergs: „Mit dem von uns aufgestellten Kandidaten für das Amt des Landrates wollen wir eine Alternative zum amtierenden Landrat anbieten. Mit seiner Erfahrung als Vorsitzender des Betriebsrates der Muldentalkliniken bietet Denny Trölenberg die Garantie, die sozialen Themen stärker in den Fokus des Amtes eines Landrates zu rücken. Des weiteren sehen wir die Verhinderung eines Kandidaten der in großen Teilen rechtsextremen AfD als den Schwerpunkt im kommenden Wahlkampf an.“ Mit Trölenberg garantiere die Linke, dass alles dafür getan werde, „einen AfD-Landrat zu verhindern“.

Von Simone Prenzel