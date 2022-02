Landkreis Leipzig: Duales Studium im Jugendamt

Landkreis Leipzig

Das Landratsamt Landkreis Leipzig ist offizieller Praxispartner der Berufsakademie Sachsen – Staatliche Studienakademie Breitenbrunn im Studiengang Soziale Dienste. Somit wird jungen Menschen ab dem Wintersemester dieses Jahres eine weitere akademische Ausbildung angeboten, die nach sechs Semestern mit dem Bachelor of Arts absolviert wird. Studierende erwartet eine anspruchsvolle Mischung aus Theorie und Praxis. Neben Grundlagen der sozialpädagogischen Beratung werden den Studierenden vor allem im Jugendamt des Landkreises Leipzig am Standort Grimma Kenntnisse zum Schutzauftrag des Jugendamtes – insbesondere zu Diagnostik und Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdungen sowie rechtliche Aspekte - und Kenntnisse für die Begleitung und Beratung von Menschen mit psychischen Störungen und deren Angehörigen vermittelt. „Ein wichtiger Bestandteil ist außerdem die Weiterentwicklung sozialer und persönlicher Kompetenzen, um die Studierenden bestmöglich auf ihre künftige Tätigkeit vorzubereiten“, so die Kreisbehörde.

Diese Kompetenzen werden während des theoretischen Studiums an der Studienakademie Breitenbrunn ebenfalls vermittelt, wie die Themenfelder klinische Theorie, Leistungen des Sozialgesetzbuches oder Evaluierung und Wirkungsforschung.

Bewerbungen sind bis 28. Februar möglich unter bewerbungen.ausbildung@lk-l.de. Linda Rein, Ausbildungsleiterin im Landratsamt, beantwortet alle Fragen zum Verfahren und zur Bewerbung. Sie ist unter der Telefonnummer 03433/2411116 zu erreichen. Zum berufspraktischen Studium im Jugendamt gibt Thomas Kronberg, Leiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes, unter der Telefonnummer 03433/2412310 Auskunft.

Von lvz