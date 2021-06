Am Freitag ist es soweit: Dann liegt die Inzidenz im Landkreis Leipzig den 14. Tag in Folge unter 35. Damit rückt ein Ende der Testpflicht in vielen Bereichen in greifbare Nähe. Bleiben die Zahlen weiter niedrig, entfällt ab Montag in den Schulen auch die Maskenpflicht im Unterricht.