Landkreis Leipzig: Endspurt im Wettbewerb um 7,45 Millionen Euro beginnt

Landkreis Leipzig

In Sachsen können noch bis zum 15. November Ideen für den Simul+Mitmachfonds eingereicht werden. „Wir laden alle sächsischen Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Unternehmen, aber auch Kommunen ein, sich mit ihren Ideen und innovativen Konzepten für eine erfolgreiche Regionalentwicklung zu beteiligen“, so Thomas Schmidt (CDU), Minister für Regionalentwicklung.

„Ich bin sicher, dass es vielfältige Ideen für lebendige, innovative Regionen in Sachsen gibt. Mit dem Wettbewerb wollen wir nicht nur die Suche nach solchen Ideen auslösen, sondern auch die anschließende Umsetzung anschieben.“

Der Simul+Mitmachfonds wurde ins Leben gerufen, um die gemeinschaftlichen und innovativen Ansätze vor Ort zu stärken, die Lebensqualität weiter zu verbessern und so nachhaltig zur regionalen Strukturentwicklung beizutragen. „Als eine von drei Säulen der Zukunftsinitiative Simul des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung trägt der neue Mitmachfonds zu einem innovationsbasierten regionalen Wandel bei und ermöglicht auch den Austausch mit den Netzwerkpartnern der Zukunftsinitiative“, so das Ministerium weiter.

Ein Modul richtet sich speziell an Akteure in den sächsischen Braunkohleregionen, um den Strukturwandel in Mitteldeutschland sowie in der Lausitz zu begleiten.

Ideen für lebendige Regionen sind bares Geld wert

Die besten 500 Projektideen werden prämiert. Dafür stehen insgesamt 7,45 Millionen Euro zur Verfügung. Die Ideen können auf der Internetseite www.simulplusmitmachfonds.de unkompliziert online eingereicht werden. Interessenten hatten unter anderem bereits bei einer Veranstaltung in Borna Informationen zum Wettbewerb erhalten.

Aus zwei mach eins

Der Wettbewerb vereint ab 2021 den Simul+Wettbewerb „Ideen für den Ländlichen Raum“ des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung und den Ideenwettbewerb Sächsische Mitmachfonds der Sächsischen Staatsregierung zu einem sachsenweiten Format. „Beide Wettbewerbe haben viele gute Initiativen ausgelöst und waren ein großer Erfolg. Mit ihrer Zusammenführung und der landesweiten Ausrichtung nehmen wir künftig nicht mehr einige ausgewählte Regionen in den Fokus. Wir wollen vielmehr überall im Freistaat Sachsen innovative Projekte initiieren, prämieren und so ihre Umsetzung anschieben“, so Staatsminister Thomas Schmidt.

Die Preisträger werden im Februar 2022 gekürt. Mit der Umsetzung des Simul+Mitmachfonds wurde das Sächsische Landeskuratorium Ländlicher Raum beauftragt.

Von lvz