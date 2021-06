Landkreis Leipzig

Nachdem die Testpflicht in vielen Bereichen weggefallen ist, sinkt auch der Bedarf an Testungen rapide. Das Ergebnis: Erste Corona-Testzentren haben ihre Pforten geschlossen, andere planen diesen Schritt oder haben ihre Öffnungszeiten bereits deutlich reduziert.

Zu Spitzenzeiten über 80 Teststationen im Landkreis Leipzig

Zu Spitzenzeiten hatte der Landkreis über 80 Teststationen in Betrieb, die vom ihm selbst und in der überwiegenden Zahl der Fälle von privaten Anbietern oder Hilfsorganisationen betrieben wurden. Der DRK-Kreisverband Muldental beispielsweise schließt nun den Drive-In auf dem Grimmaer Volkshausplatz, die Teststelle in der Grimmaer Rathausgalerie, der Wurzener Querstraße sowie die Anlaufstelle im Sportpark Tresenwald in Machern. Im Volkshaus Pegau fallen die Tests ab 25. Juni weg. Das DRK Geithain hat bereits angekündigt, ab 21. Juni die Teststation in Roda zu schließen und die Öffnungszeiten in Geithain zu verkürzen.

Bilanz: 0,5 Prozent der Fälle waren positiv

Seit Ende März wurden in den Testzentren des Landkreises rund 115 600 Schnelltests absolviert, informiert Landkreissprecherin Brigitte Laux. 0,5 Prozent der Fälle seien positiv gewesen, das entspricht 529 Personen. Im Schnitt wurden täglich rund 1400 Testungen durchgeführt.

Ein Spitzenwert wurde am 4. Juni mit rund 3700 Schnelltests im Landkreis erreicht. „Seit dem Wegfall der Testpflicht in vielen Bereichen gehen die Zahlen zurück“, so Laux. Am 17. Juni zum Beispiel wurden die Teststationen nur noch 908 Mal bemüht.

Die Inzidenz im Landkreis Leipzig ist weiter im Sinkflug und lag am Freitag (18. Juni) bei 3,1.

Auf der Homepage des Landkreises gibt es eine aktuelle Übersicht zu den Testzentren.

Von Simone Prenzel