Landkreis Leipzig: Erstmals britische Corona-Mutation nachgewiesen

Es war nur eine Frage der Zeit: Auch im Landkreis Leipzig sind die gefährlichen Virus-Mutationen angekommen. „Aktuell gibt es vier Infektionen, bei denen die britische Virus-Variante nachgewiesen wurde“, erklärte das Landratsamt am Donnerstag.

Laborbefunde beförderten zu Wochenbeginn erstmals die britische Mutante zu Tage. Diese gilt als besonders ansteckend und breitet sich demzufolge deutlich schneller aus als die ursprüngliche Form des Corona-Virus. Wo Hygienemaßnahmen, Ausgangssperren und Kontaktverbote eigentlich Boden gegen das Virus gut machen sollen, werfen Mutationen die Entwicklung möglicherweise zurück.

Fälle haben einen gemeinsamen Ursprung

Deshalb setzt das Gesundheitsamt alles daran, besonders die Mutanten in Schach zu halten. „Die Fälle - in der Bornaer Region angesiedelt - haben alle einen gemeinsamen Ursprung und waren daher gut einzugrenzen“, informiert Brigitte Laux, Sprecherin der Kreisbehörde, gegenüber LVZ. Mit den Betroffenen halte man engen Kontakt und betreue diese engmaschig in einem Gesundheitsmonitoring. Über den genauen Krankheitsverlauf der Betroffenen konnte die Sprecherin noch keine Aussage treffen. Dafür sei es noch zu früh.

Strengere Vorgehensweise bei ansteckenden Mutationen

Im Kampf gegen die Mutationen geht das Gesundheitsamt noch stringenter vor als sonst: „Das Team, das sich im Gesundheitsamt mit den Virusvarianten befasst, ist direkt an die Amtsleitung angebunden, arbeitet sehr schnell und gründlich.“ In der Nachverfolgung würden zum Beispiel noch Kontakte ermittelt, die zeitlich bis zu zehn Tagen vor dem Bekanntwerden der Infektion liegen können. „Hier geht es darum, die Infektionsketten und Zusammenhänge zu erkennen. Bei der Einstufung der Kontaktpersonen spielt neben der Bewertung von Dauer und Enge des Kontaktes die erhöhte Ansteckungsgefahr eine erhebliche Rolle“, so Laux. Um einen umfassenden Einblick zu erhalten, würden zudem alle Kontaktpersonen getestet. Im Gegensatz zum Ursprungs-Virus ist die Quarantäne bei Mutationen länger (14 statt zehn Tage). Zudem sei es nicht erlaubt, die häusliche Isolation durch Tests zu verkürzen.

Zehn Prozent der Abstriche werden auf Mutationen untersucht

Die Labore ermitteln nicht automatisch, ob es sich um den ursprünglichen Stamm des Corona-Virus handelt oder bereits um eine Mutation. Nach Angaben des Landkreises werden derzeit etwa zehn Prozent der Abstriche auf Virusvarianten untersucht. „Bei konkreten Anlässen, einem Verdacht oder einer großen und schnellen Häufung geben wir diesen Hinweis aber an das Labor weiter“, so Laux.

Inzidenz im Landkreis Leipzig liegt weiter über 100

Keinen Anlass zur Entwarnung gibt ein Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Während die meisten sächsischen Landkreise deutlich sinkende Zahlen vermelden, liegt der Wert für den Landkreis Leipzig nach wie vor sehr hoch. Am Donnerstag vermeldete das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 117,8. Damit rangiert die Region zwischen Thallwitz und Geithain deutlich über dem Sachsen-Durchschnitt von 66,2. Nur der Vogtlandkreis (139,4) erreichte am Donnerstag einen noch höheren Stand als der Landkreis Leipzig. Alle anderen sächsischen Regionen sind inzwischen zweistellig und haben das Ziel einer Inzidenz von unter 50 in Sichtweite.

Außer Infektionen in Pflegeheimen keine Hotspots

„Wir sind leider einer der beiden sächsischen Landkreise, die immer noch eine Inzidenz von über 100 aufweisen“, kommentiert Brigitte Laux. „Es gibt außer den Infektionen in Pflegeeinrichtungen keine sogenannten Hotspots, so dass für die hohe Inzidenz keine konkreten Gründe benannt werden können.“ Es werde aktuell auch nicht deutlich mehr getestet, sondern die Infektionszahlen würden das reale Geschehen abbilden. „Derzeit werden durch das Gesundheitsamt wöchentlich etwa 130 PCR-Tests veranlasst. Die Zahl der Tests, die über die Hausärzte erfolgen, kennen wir nicht.“

In 45 Pflegeeinrichtungen ist Erstimpfung durch

Zur Lage in den Pflege- und Behinderteneinrichtungen heißt es: „Es gibt vereinzelte Ausbrüche, aber keine besorgniserregenden Häufungen in einzelnen Häusern. In 45 der insgesamt 47 Altenpflegeheimen sei die erste Impfung abgeschlossen. Lediglich zwei Einrichtungen befinden sind aktuell in Quarantäne, so dass hier keine Impfungen möglich sind. In 20 Heimen sei Bewohnern und Personal bereits die zweite Impfdosis verabreicht worden.

Für Lockerungen der Corona-Auflagen bestehe derzeit kein Spielraum. „Diese sind erst möglich, wenn der Freistaat und der Landkreis an fünf Tagen in Folge unter einem Inzidenzwert von 100 liegen.“ Damit, so Laux, seien sie schon rein rechtlich vor Mitte nächster Woche ausgeschlossen.

Von Simone Prenzel