Borna/Regis-Breitingen

Mehr Besuche von den Kindern und Enkeln, gemeinsame Spaziergänge in die Stadt und die eine oder andere kleine Feier: In den Senioreneinrichtungen des Landkreises ist wieder etwas Normalität eingekehrt. Seit die meisten Bewohner ein zweites Mal geimpft wurden, gab es in vielen Häusern deutliche Lockerungen.

„Es ist schon schön, unsere Bewohner nicht mehr so stark abschotten zu müssen“, macht Roswitha Gebhardt deutlich, die Leiterin vom Vamed Senioren- und Pflegeheim Borna. Zwar hätten die Mitarbeiter und Therapeuten in den vergangenen Monaten alles getan, um die Einsamkeit nicht zu groß werden zu lassen, doch eines konnten sie nicht: die Besuche von Angehörigen ersetzen. Um so schöner sei es, dass im Haus ein Hauch von Normalität zu spüren sei. Wenn auch eine große Party – wie die zum 16. Geburtstag der Einrichtung Anfang Mai – noch immer auf sich warten lassen müsse.

Für Lockerungen müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein

Bewohner des Vamed-Hauses in Borna dürfen derzeit dreimal in der Woche Besuch empfangen, zusätzlich können Angehörige, die nicht gerade um die Ecke wohnen, am Wochenende kommen. Was bleibt, ist die Testpflicht für Besucher. Die gesamten Hygienemaßnahmen müssen weiterhin eingehalten werden, Kontaktdaten werden weiterhin erfasst, wie Gebhardt betont. All das würde auch für Ärzte, Friseure und Therapeuten gelten, die ins Haus kämen. Auch diese müssten sich im Haus testen lassen oder einen tagesaktuellen Test mitbringen.

Auch Kunstkurse können im Vamed Seniorenheim in Borna wieder angeboten werden. Wegen der Impfungen der Bewohner sind einige Lockerungen möglich. Quelle: privat

Laut des Sächsischen Ministeriums für Soziales können Besuchsmöglichkeiten erweitert und wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote wieder durchgeführt werden – wenn drei Bedingungen von den jeweiligen Einrichtungen erfüllt werden. Zum einen müssen nach dem zweiten Impftermin zwei Wochen Zeit vergangenen sein, zum anderen muss die Impfquote im Haus bei 90 Prozent liegen. Zudem darf es keine Corona-Fälle geben.

Vamed arbeitet für neue Bewohner eng mit Impfzentrum zusammen

Was aber passiert, wenn neue Bewohner einziehen, die noch nicht geimpft sind? Anfang Februar waren die Bewohner im Vamed bereits das zweite Mal geimpft worden, „allerdings sind seit Januar ja wieder neue Senioren eingezogen“, sagt Gebhardt. Voraussetzung für den Einzug sei ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein dürfe. Nach dem Eingewöhnen kümmere sich die Heimleiterin dann um die Impfung. „Wir stehen im engen Kontakt zum Impfzentrum in Borna“, sagt Gebhardt. Anfang April sei das mobile Impfteam erneut vor Ort gewesen, um den neuen Bewohnern den Piks zu geben. Ende April folge dann die zweite Dosis.

Doch auch ungeimpfte Bewohner sollen – so sieht es das Sozialministerium vor – wieder in den Genuss von Lockerungen und Angeboten kommen. Der Schutz dieser „ist weiterhin durch die allgemeinen Hygieneregeln und die einrichtungsbezogenen Hygienekonzepte sicherzustellen“, heißt es in einem Schreiben an die Einrichtungen.

Wellness-Tage sind in den jeweiligen Wohnbereichen des Vamed Seniorenheims in Borna wieder möglich. Quelle: privat

Normalität ist in Regis-Breitingen noch nicht zurück

Der ganz normale Alltag, wie es ihn vor anderthalb Jahren noch gab, ist im Altenpflegeheim „St. Barbara“ in Regis-Breitingen unter Trägerschaft der Diakonie Leipziger Land noch nicht wieder angekommen. Was schlicht daran liegt, „dass geimpfte Bewohner nicht anders gestellt sind als nicht geimpfte“, wie die stellvertretende Heimleiterin Lucille Krüger begründet. „Trotzdem sind wir sehr bemüht, den Alltag unserer Bewohner so angenehm wie möglich zu gestalten und für Abwechslung zu sorgen.“ Dass die Gemeinschaft dennoch in weiten Teilen beibehalten werden konnte, ist dem Konzept der Einrichtung geschuldet. Denn hier leben die Menschen in verschiedenen Wohngruppen. Und innerhalb dieser seien gemeinsame Mahlzeiten genauso möglich gewesen wie kleinere Veranstaltungen.

Besucher dürfen derzeit zweimal in der Woche für jeweils eine Stunde nach telefonischer Terminvereinbarung kommen. Sie müssen getestet sein, sich die Hände desinfizieren, sich in die Liste eintragen und eine FFP2-Maske tragen.

Tiergestützte Therapie in Böhlen darf wieder stattfinden

In Böhlen im Seniorenheim Am Park kehrt auch wieder ein Stück weit Normalität zurück. Wie Kathrein Trute, Sprecherin des Arbeiter-Samariter-Bundes, Regionalverband Leipzig, erklärte, habe dort wieder mit der tiergestützten Therapie begonnen werden können. Und so war Hundetrainerin Kathrin Tschirner kürzlich mit zwei jungen Schäferhunden und dem zwölfjährigen Idefix vor Ort. „Der Besuch der Hunde findet im Hauscafé – getrennt nach Wohnbereichen – statt“, sagt Trute. Die Bewohner dürften das Fell der Hunde bürsten, sie streicheln und mit ihnen spielen. „Manche Senioren erinnern sich gern an ihre eigenen Hunde oder Katzen. Auch demenziell erkrankte Bewohner werden aufmerksamer, strahlen die Hunde an oder fangen an zu erzählen.“ Um so wichtiger sei es, dass diese Therapie wieder stattfinden dürfe und Tschirner häufiger kommen könne.

Hundetrainerin Kathrin Tschirner kann seit Kurzem wieder mit ihren Hunden die Bewohner der ASB-Senioreneinrichtungen besuchen. Monatelang mussten solche Angebote ausfallen. Quelle: privat

Laut Trute sind in den vergangenen Monaten in den zwei Häusern in Böhlen und Kitzscher jederzeit interne Angebote möglich gewesen, also beispielsweise Sitzgymnastik, Einzelaktivierung, Gedächtnistraining, Bewegung/Sport und Spiele durch die Ergotherapie-Teams und die Betreuungsassistenten, allerdings musste die Zusammenarbeit der Häuser mit externen Partnern auf Eis gelegt werden. Das ändert sich nicht nur mit der Hundetrainerin, sondern soll sich mit dem Besuch eines Leierkastenmanns fortsetzen. Trute hofft, dass dieser am 30. April, wenn in Kitzscher der Maibaum gesetzt wird, spielen darf.

Mobiles Impfteam kommt erneut nach Böhlen und Kitzscher

Ähnlich wie das Seniorenheim Vamed in Borna haben auch die Einrichtungen des ASB in Böhlen und Kitzscher nach der dortigen Impfaktion neue Bewohner bekommen. „Sie müssen bei Einzug nicht geimpft sein, wir werden ihnen aber schnellstmöglich ein Impfangebot machen“, betont Trute, zum Beispiel über die Hausärzte. Im Leipziger Haus „Am Silbersee“ habe es kürzlich eine zweite Impfaktion durch ein mobiles Impfteam gegeben, das sei auch für Böhlen und Kitzscher angedacht.

Von Julia Tonne