Landkreis Leipzig: Franziska Mascheck geht für SPD in Rennen

Landkreis Leipzig

Mit 90,2 Prozent Zustimmung wurde Franziska Mascheck per Briefwahl zur Direktkandidatin der SPD im Wahlkreis 154 ( Leipzig Land) von den Genossinnen und Genossen gewählt.

„Ich bin dankbar für das Vertrauen und auch etwas stolz, mit meiner sozialdemokratischen Haltung für den Landkreis Leipzig in den Wahlkampf ziehen zu dürfen. Letztlich geht es darum, Politik für die Bedürfnisse der Menschen im Leipziger Land besser zu gestalten, den ländlichen Raum im Osten endlich lauter in Berlin zu vertreten“, so Franziska Mascheck kurz nach der Verkündigung des Wahlergebnisses.

Kreisvorsitzender Bergforth gratuliert

Glückwünsche gab es von Markus Bergforth, Kreisvorsitzender des SPD: „Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln und den Wahlkampf rocken. Ich freue mich darauf.“ Die Hälfte der Mitglieder der Kreis-SPD habe an der Kandidatenfindung mitgewirkt, die erstmals von einer digitalen Vorstellung eingeläutet wurde.

Als einzige Partei im Landkreis hatten sich die Sozialdemokraten in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Hygiene-Korsett gegen eine Präsenzveranstaltung entschieden. Das, so Bergforth, sei in der Pandemiesituation die richtige Entscheidung gewesen, auch wenn es unterm Strich eine geringere Beteiligung bedeutet habe.

Von sp