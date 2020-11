Landkreis Leipzig: Frauenhaus ist derzeit voll belegt

Landkreis Leipzig

Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen wurde am Mittwochnachmittag mit der Fahnenaktion „Frei leben - ohne Gewalt“ vorm Landratsamt in Borna gesetzt. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen machten Gleichstellungsbeauftragte Konstanze Morgenroth, Ines Lüpfert, Zweite Beigeordnete des Landkreises, sowie Vertreterinnen des Vereins Wegweiser auf die Lage von Betroffenen aufmerksam. „Neben dieser Art der Öffentlichkeitsarbeit und dem Aufzeigen von Hilfsangeboten ist die Prävention, aber auch die Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit immens wichtig“, betonte Morgenroth.

Im Vorjahr 577 Fälle häuslicher Gewalt

Dass Gewalt in den eigenen vier Wänden ein Thema ist, zeigt die Statistik: „Die Zahl der Straftaten im Landkreis Leipzig blieb im Jahr 2019 auf hohem Niveau. Insgesamt wurden 577 Fälle häuslicher Gewalt registriert. Außerdem gab es 63 Fälle von Stalking“, so die Gleichstellungsbeauftragte. Die Dunkelziffer, so Morgenroth, liege weitaus höher. Der überwiegende Teil der Opfer – 69 Prozent – seien Frauen.

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Betroffenen stehen im Landkreis ein Frauen- und Kinderschutzhaus sowie eine Beratungsstelle zu häuslicher Gewalt und Stalking zur Verfügung, die beide vom Verein Wegweiser geführt werden. Über den Notruf 0177/30 39 219 bekommen Hilfesuchende hier rund um die Uhr Unterstützung.

Beratungsstelle gegen Gewalt und Stalking in Grimma

Im Vorjahr fanden im Bornaer Schutzhaus 44 Frauen und 59 Kinder Zuflucht und Unterstützung. 91 Schutzsuchende mussten teilweise aus Platzmangel sogar abgewiesen werden. Bei der Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking in Grimma suchten 318 Erwachsene, Kinder und Jugendliche Hilfe.

Auch für die Mitstreiter des Vereins Wegweiser bringt die Corona-Pandemie besondere Herausforderungen mit sich: Waren während des ersten Lockdowns stets ausreichend Plätze für hilfesuchende Frauen und ihre Kinder vorhanden, so zeigt sich seitdem ein allmählicher Anstieg der Zahlen. Mit dem Ergebnis, dass das Bornaer Frauenhaus seit Ende Mai voll belegt ist. „Derzeit können keine zusätzlichen Bewohner aufgenommen werden“, erklärt Hausleiterin Kerstin Kupfer, die sich seit vielen Jahren um verzweifelte Frauen kümmert. Engpässe gebe es auch in allen drei Leipziger Frauenhäusern. Die Hoffnung der Berater richten sich deshalb auf eine ehemalige Gemeinschaftsunterkunft in Leipzig, die derzeit zur Frauenschutzeinrichtung umgewandelt wird. Das Objekt soll ab dem 1. Januar 2021 weitere 32 Plätze bieten. Damit stünde auch Betroffenen aus dem Landkreis Leipzig eine weitere relativ wohnortnahe Zuflucht zur Verfügung.

Ansprechpartner Frauen- und Kinderschutzhaus des Wegweiser e.V. Notrufnummer: 0177/3039219 Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking des Wegweiser e.V. Festnetz: 03437 - 708478 Ansprechpartner: Kerstin Kupfer (0157 85516548), Aline Harzenmoser (0176/47660076), Sophie Wetendorf 0176/22269236 www.wegweiser-boehlen.de

Kontaktaufnahme durch Lockdown erschwert

Die Gründe, warum im Frühjahr weniger Menschen als erwartet Hilfe suchten, seien vielfältig, heißt es. So wird vermutet, dass es für die Opfer wesentlich schwieriger ist, Kontakt aufzunehmen, wenn sie in das häusliche und familiäre Umfeld gezwungen sind. Konkret gesprochen ist ein Telefonat mit einer Beratungsstelle schwer möglich, wenn die gewaltausübende Person mit im Zimmer ist. „Durch Homeoffice, geschlossene Kitas und Schulen fallen auch Wege weg, die sonst zur Kontaktaufnahme vor Ort genutzt wurden“, berichten die Akteure.

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel