Landkreis Leipzig: Führerscheinumtausch jetzt auch per Post

Landkreis Leipzig

Der nervige Gang zum Amt kann entfallen: Für den Führerscheinumtausch müssen Bewohner im Landkreis Leipzig nicht mehr persönlich in der Fahrerlaubnisbehörde erscheinen. Wie die Kreisbehörde mitteilt, kann der Antrag jetzt auch per Post gestellt werden. So soll der derzeitige Ansturm besser bewältigt werden, heißt es. Immerhin müssen allein bis zum Jahr 2025 im Landkreis Leipzig knapp 70 000 alte Führerscheine gegen die neue Plastik-Karte gewechselt werden.

Landkreis Leipzig: So läuft die Beantragung per Post

Und so funktioniert die Beantragung per Post: Das Antragsformular und weitere wichtige Informationen können sich Interessierte von der Homepage des Landratsamtes herunterladen. Zusammen mit den einzureichenden Unterlagen ist der Antrag anschließend mit Unterschrift versehen an die Fahrerlaubnisbehörde zu senden. Beizulegen sind unter anderem ein biometrisches Passbild – nicht älter als zwei Jahre – und eine Kopie des Personalausweises. Wenn noch vorhanden, sollte außerdem die bis zum Jahr 1982 in der DDR nach jeder bestandenen Prüfung ausgehändigte VK 30-Karte im Original eingeschickt werden.

Fürs Abholen muss man wieder aufs Amt

Gänzlich ohne Behördengang geht es allerdings nicht: Zur Abholung des neuen Führerscheins müssen die Betroffenen persönlich vorstellig werden. „Weil der alte Papierführerschein eingezogen beziehungsweise ungültig gemacht werden muss, ist der Inhaber verpflichtet, den neuen EU-Kartenführerschein selbst bei der Behörde abzuholen“, teilt Kreissprecherin Brigitte Laux mit. Über die Fertigstellung werde der Betroffene per Mail informiert. Um das neue EU-Dokument in Empfang zu nehmen, müsse dann ein Termin über das Online-Portal gebucht werden.

Graue oder rosafarbene Papierführscheine haben bald ausgedient. Quelle: Landratsamt

Neue EU-Kartenführerscheine gelten 15 Jahre

Die neuen EU-Kartenführerscheine sind auf 15 Jahre befristet und müssen zukünftig regelmäßig neu beantragt werden. Die Gebühr für den Umtausch beträgt 25,30 Euro und ist bei Abholung zu entrichten. Wer seine Papiere nicht rechtzeitig umtauscht, riskiert ein Verwarngeld von zehn Euro.

Wie bisher können Betroffene ihren Umtausch-Antrag auch persönlich stellen, dafür müssen sie im Online-Portal einen Termin buchen. Wer das bereits getan hat, nun aber den Postweg bevorzugt, könne den Online-Termin stornieren.

Als erstes sind die Jahrgänge 1953 bis 1958 an der Reihe

Die EU hatte festgelegt, dass alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine in einheitliche EU-Kartenführerscheine umgetauscht werden müssen. Um die Ämter nicht zu überfordern, gelten dafür gestaffelte Fristen: In einem ersten Schwung müssen sich alle Führerschein-Inhaber der Jahrgänge 1953 bis 1958 von ihrem alten „Lappen“ trennen. Die Betroffenen haben dafür bis zum 19. Juli 2022 Zeit. Als nächstes folgen die Jahrgänge 1959 bis 1964, die sich bis 19. Januar 2023 um den Dokumentenwechsel kümmern müssen. Von 1965 bis 1970 Geborene müssen bis 19. Januar 2024 tätig werden, ab 1971 Geborene bis zum 19. Januar 2025.

Bei Führerscheinen, die bis 1998 ausgestellt wurden, ist das Geburtsjahr des Inhabers entscheidend. Bei Führerscheinen, die ab 1999 erlangt wurden, richtet sich die Umtauschfrist nach dem Ausstellungsjahr des Führerscheins.

Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müssen den Führerschein bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins.

Von Simone Prenzel