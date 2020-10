Landkreis Leipzig: Geteiltes Echo auf Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst

Landkreis Leipzig

Die Einigung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes kommt für lokale Akteure im Landkreis Leipzig durchaus überraschend. Nachdem Gewerkschaften und Arbeitgeber noch vor wenigen Tagen mit ihren Forderungen weit auseinander lagen, konnte man nicht unbedingt mit einem schnellen Abschluss rechnen.

Pragmatische Lösung gefunden

Dass dieser nun dennoch gelungen ist, stößt zum Beispiel in Groitzsch auf Zustimmung. „Es wurde zumindest eine pragmatische Lösung gefunden, indem man sich auf eine gezielte Besserstellung insbesondere in der Pflege und für Intensivkräfte verständigt hat. Auch die Einigung in der dritten Verhandlungsrunde ist ein gutes Signal, dass man sich in der Corona-Krise nicht zu lange mit Taktiererei und Zankerei aufhält“, urteilt Steven Weizenmann, Kämmerer der Schusterstadt.

Anzeige

Auf die nun vereinbarten höheren Löhne für die Beschäftigten reagiert der Finanzverantwortliche relativ gelassen: „Eine Tarifsteigerung hatten wir sicherheitshalber bei der Aufstellung des Doppelhaushalts für die Jahre 2020/2021 bereits mit eingeplant.“ Groitzsch könne die Tarifanhebung somit verkraften, ohne den Rotstift ansetzen zu müssen. Insgesamt steigen die Löhne im April nächsten Jahres um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro, und im April 2022 dann noch einmal um 1,8 Prozent. Auszubildende bekommen jeweils 25 Euro mehr. Die Gewerkschaften hatten ursprünglich ein Plus von 4,8 Prozent gefordert. Das Arbeitgeberangebot hatte unter Verweis auf wegbrechende Steuereinnahmen 3,5 Prozent vorgesehen.

Geithainer Stadtchef findet Forderungen unangemessen

Kritik äußert hingegen der Geithainer Stadtchef Frank Rudolph (UWG): „Mir ist völlig unverständlich, wie die Gewerkschaften in dieser Zeit derartige Forderungen durchsetzen. Die Kommunen pfeifen so schon auf dem letzten Loch.“ Höhere Löhne seien auch mit Blick auf die Situation in anderen Bereichen „das falsche Signal“, findet Rudolph.

Im Landkreis hatten in den vergangenen Wochen Warnstreiks stattgefunden, um den Forderungen nach höheren Löhnen und Gehältern Nachdruck zu verleihen. Neben Bediensteten des Landratsamtes waren auch Beschäftigte der Muldentalkliniken auf die Straße gegangen, um für sich mehr Wertschätzung einzufordern. Mit dem nunmehr vorliegenden Ergebnis zeigt sich deren Betriebsrat Denny Trölenberg im Großen und Ganzen zufrieden. „Beide Seiten mussten Abstriche machen, denke ich. Aber für die Beschäftigten der Muldentalkliniken ist es im Wesentlichen ein ordentliches Resultat. Und es freut uns natürlich sehr, dass der Einsatz der Pflegekräfte in der Corona-Pandemie besonders honoriert wird.“ Dies sei ein wichtiges Signal, zumal das Gesundheitswesen vor schwierigen Wochen stehe.

Besondere Wertschätzung für Pflegekräfte

Ab März 2021 wird eine Pflegezulage von 70 Euro gezahlt, die ein Jahr später auf 120 Euro steigt. Auch in der Intensivmedizin wird ordentlich draufgelegt: Hier wird die Zulage von 46,02 Euro auf 100 Euro angehoben und damit mehr als verdoppelt, die Wechselschichtzulage steigt von 105 auf 155 Euro, wie es weiter heißt. Neu ist auch, dass in der Altenpflege genau so viel verdient wird wie bei den Pflegekräften in kommunalen Krankenhäusern. Hier wird die Pflegezulage mit einem Plus von 25 Euro auf Gleichstand gebracht. Einerseits begrüßt Trölenberg, dass die direkte Pflege am Patienten nunmehr besonders anerkannt wird. „Dass dies in anderen Bereichen wie Radiologie, Labor oder Physiotherapie auch zu Debatten führen wird, möchte ich aber nicht ausschließen“, so der Betriebsrat der Muldentalkliniken.

Eine einmalige Corona-Prämie erhalten darüber hinaus alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, sei es in Rathäusern, dem Landratsamt oder kommunalen Krankenhäusern. Diese beträgt für die unteren Entgeltgruppen (1-8) 600 Euro, für die mittleren (9-12) 400 Euro und für die oberen (13-15) 300 Euro. Damit, so streichen die Gewerkschaften heraus, werden besonders die unteren Einkommensgruppen – weniger die Spitzenkräfte -unterstützt.

Ärzte im Gesundheitsamt erhalten Zulage

Ein besonders Signal wird auch an den öffentlichen Gesundheitsdienst ausgesandt: Ärzte in den Gesundheitsämtern, die gerade besonders gefordert sind, winkt ab März 2021 eine Zulage von 300 Euro monatlich. Wie nötig so ein Obolus ist, zeigt allein schon ein Blick auf die Stellenausschreibungen des Landkreises: Im Gesundheitsamt sind aktuell vier Arzt-Stellen unbesetzt.

Von Simone Prenzel