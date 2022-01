Landkreis Leipzig: Gewerkschaft fordert Tariflöhne im Bau

Landkreis Leipzig

Bernd Günther bleibt Gewerkschafter für Bauarbeiter, Reinigungskräfte und Forstbeschäftigte im Landkreis Leipzig. Der 71-Jährige, der seit 2017 Bezirksvorsitzender der IG Bau ist, wurde für vier weitere Jahre im Amt bestätigt. Nach Angaben der Arbeitsagentur arbeiten in den Branchen der IG BAU im Landkreis aktuell rund 8400 Menschen – 4500 von ihnen im Bauhauptgewerbe und 1100 in der Gebäudereinigung. Die IG BAU Nord-West-Sachsen ist für das Gebiet des ehemaligen Regierungsbezirks Leipzig (Stadt und Landkreis sowie die Kreise Nord- und Mittelsachsen) zuständig.

Der gelernte Stahlbetonbauer verweist auf den anhaltenden Bau-Boom. „Allein in Leipzig sollen nach Plänen der Stadt in den kommenden Jahren Tausende neue Wohnungen entstehen. In der Logistik-Region Halle-Leipzig muss die Verkehrsinfrastruktur instandgehalten und ausgebaut werden. Die Frage ist, wer diese Wohnungen, Straßen und Gleise baut – und zu welchen Bedingungen“, so Günther.

Bau boomt – Fachkräfte fehlen

Gerade das Handwerk in der Region sei in den nächsten Jahren auf zusätzliche Fachkräfte angewiesen. Die Beschäftigten dürften sich deshalb nicht unter Wert verkaufen, rät der Gewerkschafter. „Vom Fassadenreiniger über den Gartenbauer bis zur Buchhalterin in der Baufirma – Fachleute sollten auf einer tariflichen Bezahlung bestehen.“ Wer zu wenig verdiene, solle sich an die IG BAU vor Ort wenden.

Günther kündigt an, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und Spaltungsversuchen entgegentreten zu wollen: „Ob auf der Baustelle, in der Reinigungsfirma oder im Malerbetrieb – gerade am Arbeitsplatz kommt es darauf an, dass die Menschen an einem Strang ziehen. Bessere Löhne und Arbeitsbedingungen fallen nicht vom Himmel“.

Baubranche vor Umbruch

Bernd Günther will sich zugleich dafür starkmachen, dass Beschäftigte stärker mitentscheiden, wie ihr Job in Zukunft aussehe. „Viele Branchen stehen vor einem riesigen Umbruch. Wenn in den nächsten Jahren Altbauten in großem Stil klimagerecht saniert werden oder in der Landwirtschaft neue Düngemittel zum Einsatz kommen, dann brauchen die Beschäftigten neues Know-how. Das muss am Arbeitsplatz organisiert werden – gemeinsam mit Betriebsräten und der Gewerkschaft“, so Günther.

Von LVZ