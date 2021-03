Landkreis Leipzig

Im Landkreis Leipzig droht der Kita-Betrieb ab der kommenden Woche wieder zum Erliegen zu kommen. Grund: Der Inzidenzwert liegt seit mehreren Tagen über 100. Die aktuelle sächsische Corona-Schutzverordnung schreibt für diesen Fall eigentlich die Schließung von Kitas und Horten ab der darauffolgenden Woche vor. Landrat Henry Graichen (CDU) setzt sich aktuell dafür ein, dass Tausenden Familien dieser herbe Einschnitt erspart bleiben.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben uns das Infektionsgeschehen genau angeschaut und wissen, dass der Anstieg der Infektionszahlen nicht auf Kindertageseinrichtungen zurückgeht“, erklärte Graichen am Mittwoch. Damit wären auch im Landkreis Leipzig Ausnahmen trotz hoher Inzidenz möglich, denen allerdings sowohl das Kultus- als auch das Sozialministerium in Dresden zustimmen müssen.

Landkreis Leipzig: Nur sieben Kinder und fünf Erzieher infiziert

Ein entsprechender Antrag wurde am Mittwoch von Graichen beim Freistaat gestellt. „Das Infektionsgeschehen in Kitas und Horten ist wie gesagt sehr überschaubar“, erklärte der Landrat am Nachmittag. „Wir hatten lediglich in drei Einrichtungen eine Infektion mit insgesamt fünf infizierten Beschäftigten und sieben infizierten Kindern.“ Angesichts von über 21 000 Mädchen und Jungen, die in 216 Einrichtungen von rund 2260 Erziehern betreut werden, sei die Anzahl der infizierten Kinder also verschwindend gering. „Kitas zu schließen, ist also keine erforderliche und mitnichten eine verhältnismäßige Maßnahme.“

Reha-Klinik, Strafvollzug und Flüchtlingsunterkunft sind aktuelle Hotspots

Zwar gebe es räumlich abgrenzbare Anstiege in Einrichtungen, hierbei handele es sich aber nicht um Kitas, Schulen oder Horte, sondern vielmehr eine Rehaklinik, eine Gemeinschaftseinrichtung für Flüchtlinge sowie die Jugendstrafvollzugsanstalt in Regis-Breitingen. In letzterer waren in den vergangenen Tagen allein 19 infizierte Insassen festgestellt worden, so der Landkreis. Weitere kleinere Cluster gebe es in Pflegeeinrichtungen. Der Kreis ist sich sicher, die Inzidenz von über 100 auf den sprunghaften Anstieg der Infektionen in diesen Einrichtungen zurückführen zu können. Die Infektionen, so Graichen, seien innerhalb der Einrichtungen aufgetreten und konnten auf Grund der tagesaktuellen Ermittlung der Kontaktpersonen eingegrenzt werden. Ein „Streuen“ der Infektionen aus diesen Hotspots heraus könne praktisch ausgeschlossen werden.

Kommunen brauchen schnellstens eine Entscheidung

Graichen drängt gegenüber dem Freistaat deshalb darauf, dass es eine zeitnahe Entscheidung zu Kitas und Horten gibt – spätestens am Freitag müsse die Richtung klar sein. „Vor allem die Kommunen brauchen schnellstens ein klares Signal, ob die Kitas Montag schließen müssen und wieder Notbetrieb angesagt ist oder ob sie geöffnet bleiben können.“ Der Landkreis wolle mit Blick auf das geringe Infektionsgeschehen in den Kindereinrichtungen die Schließung auf jeden Fall abwenden. Das letzte Wort habe aber Dresden.

Von Simone Prenzel