Landkreis Leipzig

Heike Oehlert ist die neue Vorsitzende der Freien Wähler im Landkreis. Bei der Mitgliederversammlung der Freien Wähler wurde die Zwenkauerin einstimmig in den Vorstand gewählt. Ebenfalls einstimmig wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Karin Keil als erste Stellvertreterin und Gabriele Dietrich als Schatzmeisterin in ihren Ämtern bestätigt. Im Parteivorstand des Landkreises stehen somit einzig Frauen an der Spitze.

Freie Wähler wollen ein Signal senden

Für die Freien Wähler „soll dies ein Signal an alle politisch Interessierten und engagierten Frauen im Landkreis sein, sich den Freien Wählern anzuschließen.“ Es sei eine Entscheidung der gesamten Basis gewesen, die mit dieser Entscheidung auch junge Menschen ansprechen möchte, die sich für ihre Region und den ländlichen Raum stark machen wollen. Für Oehlert bedeutet das „den Strukturwandel in den betroffenen Braunkohleausstiegsregionen methodisch, umweltbewusst und zukunftsorientiert auszurichten.“

Die 54-Jährige Oehlert ist stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Zwenkau un trat bereits im vergangenen Jahr als Direktkandidatin bei den Landtagswahlen an. Ihre Partei holte 3,4 Prozent der Stimmen und verpasste somit den Einzug ins Landesparlament.

Von lvz