Landkreis Leipzig

Zur aktuellen Corona-Lage, insbesondere der Kritik an der Bundes-Notbremse und der weiteren Impfstrategie, sprach die LVZ mit Landrat Henry Graichen (CDU).

Die Kritik an der Bundes-Notbremse reißt nicht ab. Vor allem die Fixierung ausschließlich auf den Inzidenzwert sorgt für Unverständnis. Kann es die Politik derzeit nur falsch machen?

Das würde ich so nicht sagen. Der Freistaat Sachsen hatte für meine Begriffe durchaus einen gangbaren Weg gefunden und mit der Einbeziehung der durch Corona-Patienten belegten Klinikbetten auch ein Frühwarnsystem installiert. Das wird durch den Bund jetzt alles weggebügelt und wir haben keine regionalen Spielräume mehr.

Können Sie nachvollziehen, warum der Bund mit seiner Notbremse Landkreise und Kommunen derart in ihrem Handlungsspielraum einschränkt und dabei die kommunalen Spitzenverbände nicht einmal anhört? Eigentlich hatte sich Sachsen doch mit dem Kurs stringenter Testungen und dem Frühwarnsystem ein taugliches Instrumentarium geschaffen.

Für die lokale Ebene sind die Entscheidungen absolut unverständlich. Deshalb haben wir uns auch klar gegen die Notbremse positioniert, auch der Kreisvorstand des Sächsischen Städte- und Gemeindetages hat sein Unverständnis geäußert.

Sind Schulen Hotspots?

Der Landkreis hatte Kitas und Schulen vor Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes zuletzt offenhalten können, weil sie nachweislich keine Hotspots waren. Hat sich diese Einschätzung durch die regelmäßig vorgeschriebenen Tests bestätigt? Wie viele Schüler wurden seit dem Ende der Osterferien positiv getestet?

Sachsenweit waren nur 0,17 Prozent der Schüler positiv. Das spricht nicht gerade dafür, dass Schulen Hotspots sind. Es wäre durchaus möglich gewesen, auch die Zahl der wöchentlichen Testungen an den Schulen zu erhöhen statt eine Zahl zum Maß aller Dinge zu machen, die Berlin einfach so festlegt. Die Folgen sind zum Beispiel für die Grundschulen nicht logisch. Ab Inzidenz 100 müssen sie jetzt in den Wechselunterricht gehen, am Nachmittag sind die Kinder im Hort aber wieder beieinander. Das kann man niemandem erklären. Es ist bedauerlich, dass Erfahrungen der kommunalen Ebene im Umgang mit der Pandemie einfach ignoriert werden und dem Bund nach einem Jahr Corona nichts anderes einfällt, als die Inzidenz zum alleinigen Maßstab zu machen.

Welche Gründe gibt es für die Demonstrationen?

Der Unmut über die Corona-Maßnahmen treibt auch im Landkreis viele Menschen auf die Straße. Was sind aus Ihrer Sicht die Hauptgründe für die Demonstrationen?

Die Einschränkungen, die uns Corona abverlangt, bringen vielfältige Belastungen für die Menschen mit sich. Gerade viele Gewerbetreibende haben Existenzängste und wissen nicht, wie es weitergeht. Vor diesem Hintergrund kann man die Kritik der Betroffenen absolut verstehen und sie muss auch geäußert werden dürfen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut, das es auch unter Corona-Bedingungen zu respektieren gilt. Bei einigen Demonstrationen sind dennoch Grenzen überschritten worden. Wenn Polizisten tätlich angegriffen werden oder Unbeteiligte zu Schaden kommen, ist das nicht tolerierbar.

Wie arbeitet das Gesundheitsamt?

Sehen Sie die Gefahr, dass durch die mit Macht herbeigeführten nächtlichen Ausgangsbeschränkungen extremistische Kräfte Zulauf erhalten und sich die Demokratie damit gerade in einem Wahljahr einen Bärendienst erweist?

Die Ausgangssperre ist in der Tat schwer nachvollziehbar. In unserem Landkreis wird sie sich auch nicht aufs Infektionsgeschehen auswirken, vielleicht anders als in einer Großstadt. Auch dieses Mittel ist zu undifferenziert und führt dazu, dass viele Menschen mit der Corona-Politik hadern. Die Maßnahmen müssen plausibel sein, das gelingt an einigen Stellen immer weniger.

Wie ist das Gesundheitsamt des Landkreises derzeit personell aufgestellt, um die Infektionen nachzuverfolgen?

Aktuell registrieren wir 60 bis 70 Neuinfektionen pro Tag. Das Gesundheitsamt ist derzeit mit 58 eigenen Mitarbeitern besetzt, wovon 52 nur an Corona-Themen arbeiten. 77 weitere Kolleginnen und Kollegen unterstützen aus anderen Ämtern. Treue Unterstützer sind nach wie vor die Bundeswehr sowie Bundes- und Landesbehörden, die weitere 59 Leute entsenden. Insgesamt sind also rund 190 Mitarbeiter mit der Bekämpfung der Pandemie befasst. Außerdem nehmen in den nächsten Tagen neue Containment Scouts ihre Arbeit auf. Sie werden uns vom Robert-Koch-Institut für ein Jahr zur Verfügung gestellt, um die Infektionsketten zu durchbrechen.

Pilotprojekt im Landkreis

Der Landkreis Leipzig wurde in Sachsen als Pilot-Region ausgewählt, um das digitale System Sormas einzuführen, das ursprünglich zur Eindämmung der Ebola-Epidemie in Afrika entwickelt wurde. Eigentlich hatten sich die Länder verpflichtet, Sormas in allen 375 Gesundheitsämtern bundesweit an den Start zu bringen. Wie ist hier der Stand?

Wir haben das System geprüft und für nicht anwendbar erklärt.

Wie bitte?

Sormas hilft uns in der aktuellen Lage nicht einen Schritt weiter. Wir arbeiten wie die meisten sächsischen Gesundheitsämter mit der Software Octoware, die sich bewährt hat. Sormas fehlen nach wie vor wichtige Schnittstellen zum RKI und den Laboren. Daten müssten von uns also doppelt eingegeben werden. Dazu fehlt in einer Pandemie schlicht die Zeit.

Wie hat sich das Netz der Testzentren entwickelt?

Aktuell wurden von uns 79 Testzentren bewilligt, davon sind rund 60 Standorte bereits am Netz. Die Palette reicht von Drive-In-Stationen über Gaststätten bis zu Autohäusern, in denen man sich kostenlos testen lassen kann. Unser Landkreis nutzt für die Bürgertests eine App, die von einer Firma im Vogtlandkreis entwickelt wurde und deren Lizenz wir erworben haben. Die Software Schnelltest.click ermöglicht es, dass die Getesteten das Ergebnis auf ihr Smartphone übermittelt bekommen. Sie müssen sich dafür nur die entsprechende App herunterladen. Gleiches können Dienstleister wie Frisöre tun. Sie müssen dann nur noch den Barcode des Kunden scannen und sehen, wann er das Testzentrum mit welchem Ergebnis besucht hat. Gleichzeitig gehen alle Daten ans Gesundheitsamt, das auf diese Weise einen aktuellen Überblick über die Testergebnisse erhält. Wir beauftragen nur noch Partner, die sich verpflichten, die Software Schnelltest.click in ihren Teststellen zu nutzen.

Wie viele Tests fanden bereits statt?

Knapp über 27 000, davon waren rund 260 positiv, also ein Prozent.

Wie steht es ums Impfen?

Wie kommt der Landkreis beim Thema Impfen voran?

Mir geht das alles noch viel zu langsam. Das Thema hat immer noch nicht die nötige Fahrt aufgenommen. In 59 Unternehmen des Kreises stehen außerdem Betriebsärzte bereit, die sofort mit impfen könnten. Was fehlt, ist nach wie vor genügend Impfstoff. Auch die Hausärzte erhalten Impfdosen nicht in ausreichender Menge.

In welchen Orten werden die mobilen Teams des DRK in den nächsten Wochen aktiv?

Der Startschuss fiel in Markkleeberg, und auch Wurzen ist schon durch. Ab Mitte Mai sollen Impfaktionen in Markranstädt, Brandis, Zwenkau und Bad Lausick folgen. Ab Ende Mai steuern die mobilen Impfteams dann auch kleinere Gemeinden an. Das Angebot ist hauptsächlich für Menschen gedacht, die wirklich nicht mobil sind und Mühe haben, an einen Impftermin zu kommen. Die Kommunen schließen sich vor Ort auch zusammen und organisieren diese Termine für ihre älteren Bürger.

Sind Sie bereits geimpft?

Nein, ich habe mich auch noch nicht um einen Termin bemüht. Es sind noch viele Menschen nicht geimpft, die schutzbedürftiger sind als ich.

Von Simone Prenzel