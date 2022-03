Landkreis Leipzig: In diesen Orten schickt die AfD Bürgermeisterkandidaten ins Rennen

Landkreis Leipzig

CDU-Amtsinhaber Henry Graichen bekommt es bei der bevorstehenden Landratswahl mit einem AfD-Mann zu tun. Die Alternative für Deutschland hatte sich lange bedeckt gehalten, was ihre personellen Vorstellungen für eine Kandidatur um das Spitzenamt im Landkreis Leipzig betrifft. Am Montag nun wurde der Name kundgetan: Landtagsabgeordneter Jörg Dornau von der AfD wurde als Landratskandidat nominiert. Die Personalie gab der AfD-Kreisverband auf seinem Facebook-Account bekannt. Der Name des Röthaers, der seit 2019 dem Sächsischen Landtag angehört, war zuvor bereits gehandelt worden und stellt für Beobachter deshalb nicht wirklich eine Überraschung dar. Der Röthaer machte zuletzt bundesweit Schlagzeilen, als er im Wohnort von Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) auftauchte und die Corona-Politik kritisierte.

Außerdem will der Kreisverband in fünf Kommunen Bewerber ins Rennen schicken: In Böhlen soll Heike Weitzmann – Bankkauffrau und Gattin des Böhlener AfD-Stadtrates Ingo Weitzmann - gegen Dietmar Berndt (parteilos) antreten. Weitzmann selbst wurde für den Bürgermeisterwahlkampf in Rötha aufgestellt, wo Amtsinhaber Stephan Eichhorn aufhört. In Borna lautet das Angebot an die Wählerschaft Michael Krause. Der Bornaer ist derzeit Stadtrat an der Wyhra. Als seine Tätigkeit wird Geschäftsführer angegeben.

In der Domstadt Wurzen wurde bereits seit mehreren Wochen AfD-Kreistagsfraktionschef Bodo Walther als möglicher AfD-Bewerber für den Oberbürgermeisterwahlkampf gehandelt. Der Rechtsanwalt und Stadtrat in seiner Heimatstadt Markranstädt reiht sich damit in die Reihe zahlreicher Bewerber ein, die die Nachfolge von Amtsinhaber Jörg Röglin (SPD) antreten wollen. In Belgershain schickt die AfD Alexander Kerschke ins Rennen. Laut Homepage des AfD-Kreisverbandes ist dieser für Veranstaltungsorganisation kooptiertes Mitglied des AfD-Kreisvorstandes.

Von Simone Prenzel