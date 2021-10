Landkreis Leipzig: Inzidenz steigt weiter

Landkreis Leipzig

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Leipzig ist weiter gestiegen. Am Freitag vermeldete das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 64,2. Die für Verschärfungen maßgebliche Schwelle von 35 war am Mittwoch das erste Mal gerissen worden. Sollte die Inzidenz fünf Tage hintereinander die 35er-Marke übersteigen, treten ab dem übernächsten Tag verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft. „Wenn der Wert also in den kommenden zwei Tagen nicht unter 35 fällt, gelten ab Dienstag, 5. Oktober, schärfere Regelungen“, so Landkreis-Sprecherin Brigitte Laux am Freitag.

Entsprechend der aktuellen sächsischen Corona-Schutzverordnung würden zum Beispiel Besuche im Restaurant oder Kino dann der 3G-Regel unterliegen. Heißt: Gäste und Besucher müssten dann wieder nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Im Unterricht würde an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht gelten. Außerdem müssten Kontakte wieder erfasst werden. Die sprunghaft angestiegenen Infektionszahlen führt der Kreis derzeit vor allem auf Kitas und Schulen zurück. Einige kleinere Häufungen gebe es in Naunhof, Groitzsch und Pegau.

Von lvz