Landkreis Leipzig: Jobcenter gewährt Zuschuss für Laptop oder Tablet

Landkreis Leipzig

Sozialverbände hatten schon länger Druck gemacht: Besonders in Hartz-IV-Familien seien die Bedingungen fürs Homeschooling schwierig. In zahlreichen Haushalten stünde keine geeignete Technik zur Verfügung, damit Kinder und Jugendliche abseits des Klassenzimmers ihre Aufgaben erledigen können. Dadurch, so die Kritik, nehme die soziale Benachteiligung noch mehr zu, Kinder in einkommensschwachen Familien würden den Anschluss verlieren.

Zuschuss für Homeschooling seit dieser Woche möglich

Seit dieser Woche hat die Politik nun nachgesteuert: Hartz-IV-Familien mit schulpflichtigen Kindern oder Auszubildenden können einmalig einen sogenannten Homeschooling-Zuschuss in Höhe von bis 350 Euro erhalten. Im Landkreis Leipzig ist das Kommunale Jobcenter (KJC) für die Abwicklung zuständig. Zwar seien in den vergangenen Monaten im Rahmen des Digitalpakts von den Schulen Laptops oder Tablets angeschafft worden, die bei Bedarf verliehen werden, schildert Felix Baumeier, Amtsleiter des KJC. Dies sei jedoch nicht flächendeckend der Fall. Die fehlende technische Ausstattung könne deshalb für Schüler aus Familien im Leistungsbezug des Jobcenters zum Problem werden.

Felix Baumeier, Leiter des Kommunalen Jobcenters (KJC) im Landkreis Leipzig. Quelle: Simone Prenzel

Schüler müssen Bestätigung der Schule vorlegen

„In solchen Fällen kann das Jobcenter jetzt einen Zuschuss von bis 350 Euro zahlen“, erklärt Baumeier. Geld, das in Haushalten ohne digitale Endgeräte sehr willkommen sein dürfte. Anträge können ab sofort beim KJC gestellt werden. Voraussetzung: Die Schüler müssen eine Bestätigung der Schule vorlegen, dass ihnen die jeweilige Bildungseinrichtung kein digitales Leihgerät zur Verfügung stellt. „Und es muss vom Antragsteller selbst bestätigt werden, dass in der Familie keine für den Heimunterricht nutzbare IT-Technik vorhanden ist.“

KJC will Verfahren so einfach wie möglich gestalten

Das Verfahren soll so einfach wie möglich gestaltet werden: „Damit wir schnell und unbürokratisch prüfen können, verzichten wir auf ein langes Formular und nehmen alle Anträge per E-Mail oder Brief an. Niemand muss seinen Antrag persönlich abgeben“, erklärt der Amtsleiter des Kommunalen Jobcenters. „Am schnellsten können wir eine Bewilligung immer dann prüfen, wenn dem Antrag schon die Bestätigung der Schule sowie die Erklärung beiliegt, dass keine andere für den Heimunterricht nutzbare Technik vorhanden ist.“

Obolus kann für bereits gekaufte Geräte und auch für Drucker gewährt werden

Selbst für Fälle, in denen seit Jahresbeginn schon Geräte gekauft wurde, greift die Regelung rückwirkend ab 1. Januar 2021. „Wenn eine Familie, die Leistungen vom Kommunalen Jobcenter erhält, sich schon im Januar ein Tablet für den Heimunterricht gekauft hat und die Schule bestätigt, dass kein Gerät ausgeliehen ist, werden wir auch nachträglich eine Kostenübernahme bis zu 350 Euro prüfen.“ Verwendet werden könne der Zuschuss im Übrigen auch für Drucker. Ist in einem Haushalt kein Drucker vorhanden, aber laut Schule zum Erledigen der Aufgaben notwendig, wird ein Gerät pro Familie akzeptiert.

Auch Lehrlingen steht Obolus bei Bedarf zu

Der Kreis der Antragsberechtigten umfasst nicht nur Schüler von Grund- und Mittelschulen, Förderschulen sowie Gymnasien. Auch Lehrlinge bis zum Alter von 25 Jahren steht der Obolus zu; ebenfalls allen, die eine Ausbildungsvergütung erhalten. „Voraussetzung ist auch hier der Leistungsbezug vom Kommunalen Jobcenter sowie die Bestätigung der Schule.“ Im Landkreis Leipzig leben aktuell rund 2.500 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 24 Jahren, die Leistungen vom Jobcenter beziehen. „Dadurch, dass viele Schulen Tablets bereitstellen, wird es nach unserer Einschätzung aber deutlich weniger Anspruchsberechtigte geben“, so Felix Baumeier.

Jobcenter im Landkreis Leipzig orientiert sich an neuen Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit

Die Nachfrage nach einer entsprechenden finanziellen Unterstützung, die über den Regelbedarf hinaus geht, hatte sich nach Wahrnehmung des Amtsleiters im Landkreis Leipzig bisher in Grenzen gehalten. In Thüringen war eine Familie vor Gericht gezogen, um für die Tochter ein internetfähiges Gerät zu erstreiten. Das Thüringer Sozialgericht hatte das zuständige Jobcenter daraufhin per einstweiliger Verfügung verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. Endgültige Klarheit schuf zu Wochenbeginn die Bundesagentur für Arbeit, in dem sie am 1. Februar eine Weisung unter dem Titel „Mehrbedarf für digitale Endgeräte im Schulunterricht“ erließ. An dieser Vorgabe orientiert sich nun auch das KJC im Landkreis Leipzig.

Für Fragen zu der neuen Regelung steht das Jobcenter zur Verfügung. Angesichts zahlreicher Nachfragen, die derzeit eingehen, bittet der Amtsleiter jedoch um Verständnis. „Uns erreichen derzeit so viele Anrufe wie noch nie. Deshalb bitte ich vorab um Verständnis, wenn es einmal etwas länger dauern sollte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr engagiert und geben ihr Bestes.“ Weitere Details zum Homeschooling-Zuschuss werden in den nächsten Tagen veröffentlicht.

Von Simone Prenzel