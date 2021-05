Landkreis Leipzig: Jugendring bleibt in der Pandemie ein Partner

Bad Lausick

Die Corona-Pandemie und die gesetzlichen Schutzvorkehrungen sorgen dafür, dass Heranwachsende ihre Kontakte herunter fahren. Der Austausch fehlt. In vielen Fällen sind sie auf sich selbst gestellt. „Es wäre fatal, sie in dieser schwierigen Situation völlig allein zu lassen“, sagt Andreas Rauhut, der die Geschäftsstelle des Kinder- und Jugendrings Landkreis Leipzig in Bad Lausick leitet: „Dem Gefühl der Verlorenheit, der Perspektivlosigkeit entgegen zu wirken, hat präventiver Charakter und ist von hohem Wert.“ Dieser Verantwortung trage der Dachverband der Jugendvereine und Jugendinitiativen Rechnung, indem er auch in Corona-Zeiten als Ansprechpartner zur Verfügung stehe.

Begegnung und Schulung übers Internet

Vieles wird ins Internet verlagert. Unter der Überschrift „Jugend trotzt Corona“ gab es im März einen großen Online-Austausch, bei dem sich 75 Interessenten zuschalteten und 600 später über Youtube Anteil nahmen. Schulungen zur Jugendleiter-Card finden im Netz statt. Die nächste ist für Juni terminiert: 4. bis 6. sowie 18./19. Juni. Das Gelände der Alten Rollschuhbahn ist für gezielte Angebote nach Terminabsprache nutzbar. Zudem wolle sich der Kinder- und Jugendring gezielt in den Kohle-Strukturwandel einbringen, sagt Rauhut: „Die Jugendlichen sind bisher kaum gefragt in einem Prozess, der später aber von ihnen getragen werden muss. Hier müssen wir alle miteinander noch viel kreativer werden.“

Kontakt Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig: Telefonnummer 034345/55 97 34, Internet https://kjr-ll.de

Von Ekkehard Schulreich