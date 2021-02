Landkreis Leipzig: Junge Union mit prozentual stärkstem Mitgliederzuwachs bundesweit

Landkreis Leipzig

Die Junge Union (JU) im Landkreis Leipzig macht mobil. Rückenwind verschafft der Nachwuchsorganisation der Christdemokraten eine besondere Auszeichnung: Der Kreisverband der JU wurde kürzlich für den prozentual stärksten Mitgliederzuwachs bundesweit ausgezeichnet. „Wir waren schon überrascht, als uns der Anruf der Bundesgeschäftsstelle erreichte“, bekennt John Detzner. Die Siegertrophäe, berichtet der 26-Jährige, sei den Jungunionisten auf dem Postweg verliehen worden.

Neuer JU-Chef kommt aus Markranstädt, einer der Vize aus Machern

Der Markranstädter John Detzner ist im Vorjahr zum Kreisvorsitzenden der JU gewählt worden. Nachdem die Arbeit der Jungunionisten in den vergangenen Jahren etwas eingeschlafen war, ist seit Sommer 2020 ein neuer Vorstand am Ruder. Neben Detzner fungieren der Macherner David Hayd und Paul Albrecht Meier aus Markkleeberg als Vize. Auf die Finanzen hat Florian Sommerkorn (ebenfalls Markkleeberg) ein Auge. Den Vorstand komplettiert Fabian Unverricht (Markranstädt) als Beisitzer.

„Dass unser Neustart gleich derart honoriert wird, darüber freuen wir uns natürlich sehr“, erzählt der Juso-Chef. In absoluten Zahlen stieg die Zahl der Mitglieder binnen eines Jahres von elf auf 23. Kein anderer Nachwuchsverband zwischen Ostsee und Alpen hat eine derartige Verdopplung hingelegt. „Uns ist natürlich klar, dass solche Zuwächse bei kleineren Einheiten prozentual stärker ins Kontor schlagen.“ Dennoch, so Detzner, sei die Ehrung für die jungen Parteimitglieder und den gesamten Kreisverband ein besonderer Ansporn.

Mitglieder der Junge Union Landkreis Leipzig bei einer Zusammenkunft in Wurzen. Quelle: Junge Union

Motorradtour mit neuen Mitgliedern

Detzner selbst hat mit 18 Jahren seinen Mitgliedsantrag unterschrieben. Die Kommunalwahlen in seiner Heimatstadt Markranstädt entfachten vor Jahren sein politisches Interesse. „Damals fing ich an, Programme verschiedener Parteien zu vergleichen.“ Seine politische Heimat sieht der 26-Jährige seitdem bei den Christdemokraten. Die CDU müsse stärker auf junge Leute zugehen, wünscht sich der ausgebildete Verwaltungsfachwirt, der im Meldeamt der Stadt Markranstädt arbeitet. Mit der Einschätzung, dass die Jugend kein Interesse an politischen Themen habe, will sich zumindest der Rand-Leipziger nicht abfinden. Der agile Vorstand ist bestrebt, auch ausgetretene Pfade zu verlassen. So lud Detzner neue Mitglieder im Vorjahr kurzerhand zu einer Motorradtour ein. Denn politische Arbeit solle ja nicht nur darin bestehen, Sitzungen abzuhalten oder Programme zu schreiben.

Zur digitalen Weihnachtsfeier war Norbert Röttgen zu Gast

Die klassische Parteiarbeit ist durch Corona ohnehin eingeschränkt. „Auch wir tauschen uns derzeit nur digital aus.“ Zur digitalen Weihnachtsfeier konnte man sogar Norbert Röttgen begrüßen. Dass der bei der Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden wenige Tage später nur auf Rang 3 einkam, ärgerte viele in der Landkreis-JU. „Aber die Entscheidung ist demokratisch gefallen und wird jetzt auch von uns akzeptiert“, sagt Detzner. Abgesehen davon sei damit die Frage der Kanzlerkandidatur ja noch lange nicht entschieden. Einen aktiven Beitrag will der Parteinachwuchs bei der bevorstehenden Bundestagswahl auf jeden Fall leisten. „Dazu werden wir uns in den nächsten Wochen noch abstimmen.“ Anliegen sei ebenso, die Zahl der weiblichen Mitstreiter zu erhöhen. Derzeit sind von 23 JU-Mitgliedern 22 männlich. „Hier haben wir noch großen Nachholbedarf“, schätzt der Kreischef ein. Zudem wolle man sich in Kommunen wie Borna oder Grimma um mehr Interessenten bemühen. Hier gebe es in der Nachwuchsarbeit noch viele weiße Flecken.

Von Simone Prenzel