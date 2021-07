Landkreis Leipzig: Kirche und Diakonie rufen zu Spenden auf

Landkreis Leipzig

Der Kirchenbezirk und das Diakonische Werk Leipziger Land einen Spendenaufruf angesichts der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gestartet. „Die Bilder und Nachrichten von den Überschwemmungen haben auch bei den Menschen im Leipziger Land große Bestürzung hervorgerufen. Viele werden an die eigenen Erlebnisse in den Jahren 2002 und 2013 erinnert“, so Superintendent Jochen Kinder und Harald Bieling, Geschäftsführer der Diakonie.

Extrakollekte in den Gottesdiensten

Damals habe man eine große Welle der Unterstützung und Hilfe aus dem gesamten Bundesgebiet erfahren. Angesichts der jetzigen Katastrophe sei es an der Zeit, selber aktiv zu werden und Hilfe zu geben. „Der Evangelisch-Lutherische Kirchenbezirk und die Diakonie Leipziger Land rufen deshalb zu Spenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe auf. Die Kirchgemeinden werden gebeten, an den kommenden beiden Sonntagen eine Extrakollekte in den Gottesdiensten zu sammeln und um Einzelspenden zu bitten“, heißt es weiter.

Spenden unter dem Stichwort „Fluthilfe Juli 2021“

Die Diakonie Leipziger Land kündigt an, auch in ihren Einrichtungen Spenden zu sammeln. Die Gelder würden an geeignete Stellen in den Katastrophengebieten weitergeleitet. Spenden sind unter dem Stichwort „Fluthilfe Juli 2021“ auf folgendes Konto möglich (Spendenquittungen werden bei Bedarf ausgestellt):

Diakonie Leipziger Land, Sparkasse Muldental, DE83 8605 0200 1010 0120 68, SOLADES1GRM

Von sp