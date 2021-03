Landkreis Leipzig: Kitas dürfen weiter geöffnet bleiben

Landkreis Leipzig

Die Kitas im Landkreis Leipzig dürfen weiter geöffnet bleiben. Das gaben Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Donnerstag bekannt. Landrat Henry Graichen (CDU) hatte sich dafür eingesetzt, dass Kitas und Horte trotz anhaltend hoher Inzidenz über 100 nicht wieder in den Notbetrieb übergehen müssen. Der Landkreis habe deutlich gemacht, dass die Infektionszahlen von Hotspots außerhalb der Kitas ausgehen, so Kultus-Pressesprecher Dirk Reelfs. „Damit“, hieß es weiter, „greift ein Ausnahmetatbestand aus der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung.“

Normalerweise hätten Kitas im Landkreis Leipzig am Montag schließen müssen

Normalerweise hätten die Kitas zwischen Wurzen und Geithain ab Montag wieder geschlossen werden müssen, da die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner an fünf Werktagen hintereinander überschritten wurde. Der Landkreis Leipzig hatte aber deutlich gemacht, dass aus seiner Sicht das Überschreiten des maßgeblichen Inzidenzwertes auf einen konkreten räumlich begrenzten Anstieg der Infektionszahlen (Hotspot) zurückzuführen ist, der mit dem Betrieb von Kitas und Schulen nicht im Zusammenhang steht. Vielmehr seien eine Rehaklinik, eine Flüchtlingsunterkunft sowie das Jugendgefängnis in Regis-Breitingen Orte gehäufter Infektionen. In der Jugendstrafvollzugsanstalt seien in den vergangenen Tagen allein 19 infizierte Insassen festgestellt worden, so der Landkreis. Kleinere Cluster gebe es außerdem noch in Pflegeeinrichtungen.

Kitas und Schulen sind keine Hotspots

Landkreissprecherin Brigitte Laux bekräftigte am Donnerstag noch einmal, dass Kitas und Schulen im Landkreis keine Hotspots seien. „Wir haben zwar aktuell mehr als 20 Schulen und Kitas, für die eine Quarantäne gilt“, so Laux. Pro Einrichtung würde es sich aber in der Regel nur um eine infizierte, ganz selten zwei infizierte Personen handeln. „Somit gibt es keine Häufung an einer bestimmen Schule und auch keine Ausbreitung in einer Klasse oder Kindergruppe.“ Graichen hatte in seinem Antrag auf Ausnahmegenehmigung insgesamt von nur fünf infizierten Beschäftigten und sieben infizierten Kindern gesprochen - und das angesichts von über 21 000 Mädchen und Jungen, die in über 200 Einrichtungen von rund 2260 Erziehern betreut werden.

In der neuen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung ist in diesem Punkt eine Änderung angedacht. Schulen und Kitas sollen dann auch unabhängig von der Inzidenz geöffnet bleiben dürfen. Voraussetzung, so Köpping und Piwarz, sei eine Ausweitung der Testpflicht. Auch das Kita-Personal müsse sich dann zweimal pro Woche testen lassen. Die nächste Corona-Schutz-Verordnung soll am Montag beschlossen werden.

Von Simone Prenzel