In den Muldentalkliniken wurden am Freitag die ersten Mitarbeiter gegen Corona geimpft. Da der Impfstoff noch nicht für alle reicht, wurde die Spritze als erstes Beschäftigten der Intensivstation, der Corona-Station und der Notaufnahme verabreicht. Auch an den Sana-Kliniken Leipziger Land in Borna und Zwenkau begann die Immunisierung.