Landkreis Leipzig: Kommunen nutzen Passus zum Bauen auf der grünen Wiese

Viele junge Familien möchten ihre Heimat nicht verlassen oder wieder zurückkehren. Einen Strich durch die Rechnung macht ihnen oft fehlendes Bauland. Deshalb nutzten auch im Landkreis Leipzig etliche Kommunen ein Instrument, welches das Baugesetzbuch parat hielt.

Das Zauberwort heißt Paragraf 13b. Hinter dieser Buchstabenkombination verbirgt sich die Möglichkeit, Wohnhäuser auch im sogenannten Außenbereich zu errichten Dass wird von den Genehmigungsbehörden normalerweise nicht so gern gesehen. Schließlich sollen nicht weitere zumeist landwirtschaftliche Flächen wachsenden Siedlungen zum Opfer fallen.

13b als Instrument zur sinnvollen Ortsentwicklung

Die Bundesregierung allerdings stieß im Jahr 2017 die Tür auf: Unter der Maßgabe, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, kam die Ausnahmeklausel ins Gesetz. „Auch im Landkreis wurde von der Regelung Gebrauch gemacht“, erklärt Gesine Sommer, Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landratsamt. Generell müssten Bebauungspläne, die nicht auf einem Flächennutzungsplan beruhen, dem Landkreis zur Genehmigung vorgelegt werden. Der 13b stellte dabei ein gutes Instrument dar, auch in ländlichen Gebieten eine sinnvolle Ortsentwicklung zu ermöglichen“, unterstreicht Sommer.

Der Paragraf erlaubt es, Bauvorhaben im Außenbereich ohne vorherige Umweltprüfung zu realisieren. Zudem kann auf sonst übliche Ausgleichsmaßnahmen verzichtet werden. Was Bauherren, Investoren und Kommunen freut, ruft seit Inkrafttreten der Regelung auch Gegner auf den Plan. Umweltverbände sprechen beim 13b verächtlich nur vom „ Betonparagrafen“. Die Regelung sei aus ökologischen Gründen nicht vertretbar, lautet ihre Kritik. Landschaft werde zersiedelt, Flächenfraß sei die Folge. Zudem würde das eigentliche Ziel der Bundesregierung, bezahlbaren Wohnraum in Metropolen zu schaffen, durch den Passus verfehlt. Denn statt dringend benötigter Wohnungen in Ballungsräumen würden durch den 13b fast ausschließlich Ein- oder Zweifamilienhäuser auf dem Lande entstehen.

Gesine Sommer : Der Druck von Bauwilligen ist da

Die große Politik beratschlagte lange, ob der Paragraf wieder von der Bildfläche verschwinden oder aber doch verlängert werden soll. Jetzt scheinen die Befürworter gesiegt zu haben. Erst Anfang November verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf eines Baulandmobilisierungsgesetzes. Darin enthalten: eine Verlängerung des Paragrafen 13b – nunmehr bis Ende 2022. Demnach soll Kommunen die Ausweisung von Bauland am Ortsrand auch in den nächsten zwei Jahren erleichtert werden.

Ein Umstand, der auch bei Wirtschaftsförderin Gesine Sommer gut ankommt. „Ich halte es für sinnvoll, die Ausnahme weiterzuführen.“ Schließlich ermögliche der 13b vielen Kommunen, Flächen an Ortsrändern für eine Wohnbebauung nutzbar zu machen. „Der Druck von Bauwilligen ist auf jeden Fall da. Gerade junge Leute suchen Bauplätze und möchten in ihren Heimatorten bleiben.“ Zudem helfe die Regelung aus Sicht der Kreisbehörde, Planungen zu beschleunigen und führe auch zu Kostenersparnis. „Denn wenn zum Beispiel auf eine Umweltprüfung verzichtet werden kann, schlägt sich das positiv auf den Planungsaufwand nieder, was den Bauwilligen am Ende preislich zu gute kommt.“

Was sich für Kommunen und Bauwillige ändert Die Bundesregierung plant weitere Maßnahmen, um das Wohnungsproblem zu lösen. Das Baulandmobilisierungsgesetz sieht neben einer Verlängerung des Paragrafen 13 Baugesetzbuch (Bauen am Ortsrand) unter anderem folgende Erleichterungen vor: Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen soll erschwert werden. Die Länder sollen ermächtigt werden, Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt festzulegen, in denen die Umwandlung einer Genehmigung bedarf. Kommunen erhalten mehr Rechte. So sollen sie Investoren Vorgaben machen dürfen, günstige Mietwohnungen zu bauen und zwar auch in Gebieten, in denen Bauträger bisher frei entscheiden konnten. Die Umnutzung landwirtschaftlicher Altgebäude soll erleichtert werden. Die bei einer Umnutzung bestehende Begrenzung von maximal drei Wohnungen je Hofstelle soll auf fünf Wohnungen erhöht werden. Durch die Einführung der neuen Gebietskategorie „Dörfliches Wohngebiet“ soll Bauland durch die Gemeinde leichter mobilisiert werden können, indem Wohnen und insbesondere eine landwirtschaftliche Nebenerwerbsnutzung enger nebeneinander möglich sind. Das Vorkaufsrecht für Kommunen wird gestärkt. Ziel: Brachflächen und Problemimmobilien möglichst sinnvoll nutzen.

Viele Orte nutzen erleichtertes Baurecht am Ortsrand

Zu den Landkreis-Kommunen, die sich bisher des erleichterten Baurechts bedienten, gehören die Stadt Groitzsch mit den B-Plänen „Hemmendorf West“ und „Großstolpen Nord“ sowie Borna mit dem „Gartenweg Wyhra“. Im Muldental brachte die Stadt Wurzen mit dem B-Plan „Neichener Straße/Goldener Ärmel“ im Ortsteil Nitzschka ein Vorhaben auf den Weg, die Stadt Grimma mit dem Wohngebiet Rappenberg I und die Gemeinde Lossatal mit dem Vorhaben „Wohnen an der Watzschwitzer Straße“ in Hohburg.

Brandis setzte bisher in drei Fällen auf den 13b: Während ein B-Plan (Sonnenhöhe II) bereits aufgestellt ist, befinden sich zwei noch im Verfahren. So soll mit dem „Familienwohnpark Bergblick“ nahe der neuen Kita weiteres Bauland erschlossen werden, ebenso mit dem „Lindenhof Beucha“. Einerseits begrüßt Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) deshalb die Verfahrenserleichterungen und die Beschleunigung von bürokratischen Prozessen, „da die Bedarfe ja da sind und wir diese auch gern bedienen möchten“.

Bürgermeister Arno Jesse : Donut-Effekt muss vermieden werden

Aus städtebaulicher Sicht gebe es aber auch Nachteile. „Durch die Herabsetzung der Hürden ist vor allem der Umstand eingetreten, dass als erstes an die äußeren Bereiche angebaut wird, um das Siedlungsgebiet zu erweitern. Innerstädtische Brachen – nach Paragraf 13a ebenfalls vereinfachter möglich – bleiben aus Kostengründen unangetastet.“ Jesse spricht in dem Zusammenhang vom sogenannten „Donut-Effekt“, der vermieden werden müsse. Innen hohl, außen füllig – heißt städtebaulich übersetzt, dass Ortskerne ausbluten, an der Peripherie dafür aber immer mehr gebaut wird. Ein Phänomen, zudem der 13b die Akteure verleite, findet der Brandiser Stadtchef. „Rund herum wird schneller gebaut, an die Mitte mit ihren innerstädtischen Brachen traut sich aber kaum einer.“ Ortszentren würden so mitunter veröden, kritisiert Jesse und wünscht sich ein noch differenzierteres Instrumentarium rund ums Thema Bauen.

Von Simone Prenzel