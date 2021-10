Landkreis Leipzig: Kosten für Jugendhilfe steigen rasant

Landkreis Leipzig

Die Kosten der Jugendhilfe im Landkreis Leipzig nehmen eine alarmierende Entwicklung: Für Leistungen, zu denen der Kreis verpflichtet ist, sollten dem Jugendamt in diesem Jahr eigentlich 42,7 Millionen Euro ausreichen. Doch im jüngsten Kreistag mussten weitere Ausgaben von 6,6 Millionen Euro abgenickt werden.

Erziehungshilfen, Heimunterbringung, Schulbegleiter – der Kreis sieht sich an vielen Fronten mit steigenden Kosten konfrontiert. „Wir haben uns mit dem Jugendamt verständigt, weitere Konsolidierungspotenziale zu erschließen“, erklärte Landrat Henry Graichen (CDU). Doch die Schere anzusetzen, ist in der Jugendhilfe nicht ganz einfach. Bekanntlich handelt es sich um Pflichtleistungen. Dennoch sollen zum Beispiel gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kind hinsichtlich der Verweildauer auf den Prüfstand kommen. Generell ist ein Ausbau des Fallscreenings und der Ergebniskontrolle geplant.

Graichen: Höhere Kosten pro Fall machen Kreis zu schaffen

Zu schaffen macht den Verantwortlichen, dass die Kosten für Kinderheime immer weiter steigen. Allein für die Heimunterbringung schlagen in diesem Jahr 4,7 Millionen Euro zusätzlich zu Buche, die bisher in keinem Etat standen. Der Kreis hatte ursprünglich mit 300 Heimkindern geplant, zur Zeit geht man von 310 Fällen bis zum Jahresende aus. Diese moderate Steigerung sei eher nicht das Problem, betonte der Landrat. „Was uns zu schaffen macht, ist vielmehr die Erhöhung der Kosten pro Fall“, verdeutlichte Graichen. Kalkuliert hatte man mit Ausgaben von 30 000 Euro pro Platz. Tatsächlich sind es durchschnittlich 44 000 Euro.

Jugendliche zeigen mitunter extreme Verhaltensauffälligkeiten

Zum einen liege die Kostenexplosion daran, dass die Probleme der Kinder und Jugendlichen vielschichtiger geworden seien, heißt es. Die Hilfebedarfe seien oft so komplex, dass es eines erhöhten Betreuungsschlüssels bedürfe oder gar der Unterbringung in einer entsprechend teuren Spezialeinrichtung – mitunter jenseits der Landkreisgrenzen. Etliche Heranwachsende, die zum Fall fürs Jugendamt werden, würden extreme Verhaltensauffälligkeiten oder psychische Störungen zeigen. Allein in einem besonders herausfordernden Fall seien 150 000 Euro nötig, um die Betreuung eines einzigen Kindes abzusichern. Bei weiteren 26 Kindern liegen die Fallkosten bei jeweils rund 100 000 Euro pro Jahr.

Auch Fachkräftemangel hinterlässt Spuren

Neben diesen extrem kostenintensiven Fällen spielen auch die Löhne eine Rolle. „Die stationären Jugendhilfeeinrichtungen bekommen den Fachkräftemängel besonders zu spüren“, schildert die Kreisverwaltung. Nur durch höhere Tarife könne Personal an die Häuser gebunden und neue Mitarbeiter gewonnen werden. Zwar sollten Inobhutnahmen stets das letzte Mittel sein und jedes Kind eine Chance auf Rückkehr ins Elternhaus haben. Allerdings sei dieser Weg in vielen Fällen auch ausgeschlossen. Rund 35 Prozent der Heimaufenthalte, schätzt das Jugendamt, machen sich nach wiederholten Kindeswohlgefährdungen nötig. In all diesen Fällen sei eine Rückkehr zu den Eltern grundlegend in Frage gestellt.

Berger: Höhere Kreisumlage ist mit Kommunen nicht zu machen

Obwohl die Mehrkosten im Kreistag abgenickt wurden, gab es etliche warnende Stimmen. „Wir haben Angst, dass wieder der alte Automatismus greift und zum Stopfen der Löcher die Kreisumlage erhöht wird“, erklärte Matthias Berger, Mitglied der Fraktion der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV) und OBM der Stadt Grimma. Als Kreischef des Sächsischen Städte- und Gemeindetages betonte Berger zugleich, dass die Kommunen als Lückenbüßer nicht zur Verfügung stünden. „Es handelt es sich um eine strukturelle Unterfinanzierung, die auf anderer Ebene gelöst werden muss“, forderte der Grimmaer Stadtchef.

Hesse: Es fehlt an Beratungskapazitäten für Familien

Andrea Hesse, Kreisrätin von Bündnis 90/Die Grünen, machte auf eine andere Misere aufmerksam: „Als Familienanwältin und Verfahrensbeistand bin ich für Kinder in Trennungssituationen zuständig“, erklärte die Machernerin. In Grimma müssten Familien derzeit drei Monate auf einen Beratungstermin warten. Es müsse dringend darüber nachgedacht werden, weitere Kapazitäten zu schaffen. „Sonst ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, bevor Pädagogen überhaupt helfen können“, so Hesse

