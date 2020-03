„Ich glaube, nach Corona wird sich vieles ändern, damit manches so bleibt“, sagt Stefan Brunnhuber. Der 57-jährige Chefarzt für Psychiatrie, Psychosomatik und Naturheilkunde an den Diakonie Kliniken Zschadraß setzt in schweren Zeiten ganz auf den Moment. Dieser sei günstig wie nie, darüber nachzudenken, ob wir weiter so wie bisher machen können oder ob es nicht neuer Spielregeln für das gesellschaftliche Miteinander bedürfe.