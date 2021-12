Landkreis Leipzig: Mehrere kleinere Versammlungen von Corona-Kritikern

Landkreis Leipzig

In mehreren Orten des Landkreises Leipzig haben am Wochenende Kritiker der Corona-Regeln ihre Proteste öffentlich gemacht. Bei einigen Aktionen war die Partei AfD der Organisator. In Brandis hagelte es Anzeigen. Darüber hat die Polizeidirektion (PD) Leipzig am Sonntagnachmittag informiert.

Kaum Zuspruch für AfD am Freitag

Bereits für den Freitag hatte die AfD in Grimma, Naunhof, Großpösna, Bad Lausick und Colditz Versammlungen angezeigt. Weiterziehend von einem Ort zum anderen, fanden zwischen 11 und 17 Uhr Versammlungen unter dem Motto „Keinen ausgrenzen – 2 G beenden – Gegen Impfpflicht“ statt. Wobei die Anmelder wohl unter sich blieben. „Die Teilnehmerzahlen bewegten sich jeweils im unteren einstelligen Bereich“, heißt es in der Polizei-Mitteilung. Störungen gab es nicht.

Straf- und weitere Anzeigen in Brandis

Das war am Freitag ab etwa 19 Uhr in Brandis anders. Auf dem Markt sammelten sich bis in der Spitze circa 70 Personen. Es wurden Fahnen, Trommeln und Fackeln mitgeführt. Behördenvertreter stuften das als Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetztes ein.

Da Regelungen der Corona-Notfall-Verordnung keine Beachtung fanden, wurden stellten Kräfte der Bereitschaftspolizei die Identitäten von 57 Teilnehmenden fest und eröffneten Ordnungswidrigkeitenverfahren. Einen Aufzug konnte die Polizei verhindern. Zudem wurden sechs Strafanzeigen erstattet wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung, Landfriedensbruch und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Etwa zur gleichen Zeit trafen sich in Grimma am Markt zehn Personen. Als diese aber die Polizeibeamten bemerkten, verließen sie den Bereich wieder.

Kleinere Versammlungen am Sonnabend

Ähnlich den Aktionen am Freitag, war die AfD am Sonnabend in Neukieritzsch, Groitzsch und Böhlen aktiv. Zwischen 14 und 17 Uhr kamen zu den angezeigten Versammlungen „Keinen ausgrenzen – 2 G beenden – Gegen Impfpflicht“ jeweils dieselben acht Personen zusammen, meldet die Polizeidirektion. Störungen oder Zwischenfälle wurden dort nicht bekannt. Auch bei weiteren kleineren Versammlungen im PD-Zuständigkeitsbereich an diese Tag gab es keinen Anlass für polizeiliches Einschreiten.

Auseinandersetzungen mit Verletzten in Schmölen

Zu Auseinandersetzungen kam es dann aber am Sonntagvormittag in Schmölen (Gemeinde Bennewitz). Als die Polizei die Personalien von Teilnehmenden feststellen wollte, weigerten sich einige. Es gab Rangeleien und ein „robustes Vorgehen“ der Beamten. Auf beiden Seiten soll mindestens je zwei Personen Verletzungen erlitten haben.

Von LVZ