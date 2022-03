Landkreis Leipzig: Meldeportal für Impfpflicht geht online

Landkreis Leipzig

Um die ab 16. März gesetzlich vorgeschriebene Meldung von ungeimpften Mitarbeiterin im Bereich Gesundheit und Pflege zu erleichtern, stellt der Landkreis Leipzig ab sofort ein digitales Melde-Portal zur Verfügung. „Dieses soll den Einrichtungsleitungen die Meldeverpflichtung erleichtern“, teilte Belinda Reg’n, stellvertretende Pressesprecherin der Kreisbehörde, am Donnerstag mit.

Das Meldeportal ist auf der Homepage des Landkreises zu finden.

„Über das Online-Meldeportal können ungeimpfte Mitarbeiter in einer vordefinierten Excel-Tabelle eingegeben werden. Die Tabelle wird dann über das Portal hochgeladen. Die Einrichtungen haben bis spätestens 31. März Zeit, die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu melden“, heißt es weiter.

Die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nehme das Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig nach Ablauf der Meldefrist sowie nach Anhörung der betroffenen Mitarbeiter und der Einrichtungsleitungen vor. „Dabei werden drohende Ausfälle in der Versorgungssicherheit von Patienten oder Pflegebedürftigen ebenso beachtet wie der Schutz der vulnerablen Personengruppen vor Coronainfektionen und schweren Krankheitsverläufen“, erklärte die Sprecherin.

Wenn im Rahmen der Anhörung von den betroffenen Mitarbeitern keine Nachweise über die Immunisierung oder eine entsprechende Kontraindikation vorgelegt werden, wären laut Infektionsschutzgesetz Bußgelder möglich, so die Kreisbehörde. In einem weiteren Schritt könnten dann Betretungs- und Tätigkeitsverbote ausgesprochen werden, so Reg’n. Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit spiele bei der Ermessensentscheidung eine sehr wichtige Rolle, betont das Landratsamt.

Im Landkreis Leipzig, das hatte Landrat Henry Graichen (CDU) zuletzt erklärt, wird mit Tausenden von Einzelfallprüfungen gerechnet. Man gehe, so der Chef der Kreisbehörde, von etwa 5000 ungeimpften Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und oder auch Einrichtungen der Behindertenhilfe aus.

Von Simone Prenzel