Landkreis Leipzig: Messebauer, Eventmanager und Schausteller erhalten weiter Hartz-IV

Landkreis Leipzig

Durch Corona sind viele Betroffene erstmals mit dem Kommunalen Jobcenter (KJC) in Berührung gekommen. Über aktuelle Zahlen sprachen wir mit Felix Baumeier, Leiter des KJC im Landkreis Leipzig.

Wie hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften seit Beginn der Pandemie entwickelt?

Der jahrelange Trend des Rückgangs ist durch Covid-19 im Jahr 2020 vorübergehend gestoppt worden. So war von Februar auf Mai 2020 ein deutlicher corona-bedingter Anstieg um 274 auf insgesamt 8672 Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen. Inzwischen sind die Zahlen stetig weiter gesunken - von 8271 Bedarfsgemeinschaften zu Jahresbeginn auf 8018 im Juli.

Wie hat sich die Zahl der Freiberufler und Soloselbstständigen entwickelt, die erstmals auf Hilfe des Jobcenters angewiesen waren?

Wir haben in 2019 im Durchschnitt 201 Freiberufler und Soloselbstständige betreut. Im Jahr 2020 waren es im Durchschnitt 284 und gegenwärtig sind es im Durchschnitt 346. Prozentual ist das ein Zuwachs in 2020 zu 2019 von rund 41 Prozent und in 2021 zu 2020 ein Zuwachs von 22 Prozent. Von März bis Mai 2020 erhielten wir 290 Neuanträge und vom November 2020 bis Februar 2021 nochmals 136 Neuanträge. Die Zugänge und der Verbleib einer anhaltend hohen Zahl von Freiberuflern und Soloselbstständigen lässt erkennen, dass trotz Lockerungen das erwirtschaftete Einkommen nicht ausreichend ist und ALG II-Leistungen ergänzend weiter erforderlich sind. Aktuell betrifft das besonders unter anderem Messebauer, Eventmanager und Schausteller. Aber auch eine Reihe von Gastronomen, Friseuren und Kosmetikern können mit ihrem Einkommen noch nicht wieder ihren Lebensunterhalt ohne Hilfen bestreiten.

Persönliche Gespräche mit Mund-Nasen-Schutz

Müssen Antragsteller inzwischen wieder im Amt vorstellig werden?

Eine persönliche Vorsprache im KJC ist für alle Kunden mit Mund-Nasen-Schutz möglich. Wir empfehlen eine telefonische Kontaktaufnahme im Vorfeld, denn viele Anliegen lassen sich auch telefonisch und ohne persönliche Vorsprache klären. Wenn sich Anliegen nicht telefonisch klären lassen oder ein persönliches Gespräch gewünscht ist, erhalten die Betroffenen zeitnah einen Termin von uns. Wir bieten auch Videoberatungen an. Anträge und Unterlagen können auch weiterhin ohne persönliche Vorsprache per Briefpost, E-Mail, Fax oder den Hausbriefkasten eingereicht werden. Persönliche Einladungen erfolgen überwiegend im Bereich der Arbeitsintegration zur Beratung und zum Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen. Hier schafft nach wie vor ein persönliches Gespräch die beste Beratungsatmosphäre.

Wie gelingt unter den aktuellen Bedingungen eine aktive Arbeitsmarktförderung?

Das Maßnahmenangebot steht derzeit wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Die Maßnahmenträger haben sich inzwischen gut darauf eingestellt und können mit entsprechenden Hygienepläne und Schutzvorkehrungen aufwarten. Vorstellungen und Vermittlungen bei Arbeitgebern sind wieder gängige Praxis im KJC.

Gastronomiegewerbe sucht Mitarbeiter

Allerorten werden Arbeitskräfte gesucht, wie spiegelt sich das in der Tätigkeit des Jobcenters wieder? In welchen Bereichen ist der Personalbedarf besonders hoch?

Nach einem Rückgang im vergangenen Jahr werden wieder zahlreiche Fachkräfte und Helfer im Bereich der Gastronomie- und des Tourismusgewerbes gesucht. Und auch im Einzelhandel ist der Bedarf, insbesondere bei Verkäuferinnen und Verkäufern, nach wie vorhanden. Fachkräfte und Helfer im Bereich Handwerk und Produktion sind nach wie vor gefragt. In der Reinigungsbranche, im Büro – hier speziell für Datenerfassung und Callcenter - und über Zeitarbeit im Bereich Lager, Logistik und Produktion werden weiterhin uneingeschränkt Arbeitskräfte gesucht. Auch Hausmeister und Arbeitskräfte für den Garten und Landschaftsbau werden weiterhin nachgefragt. Zudem gibt es eine verstärkte Nachfrage bei Pflegekräften.

Vor einigen Monaten sprachen Sie davon, dass es vereinzelt Versuche gab, sich mit gefälschten Attesten über eine angebliche Corona-Erkrankung vor einer Kurs-Teilnahme zu drücken. Sie hatten damals angekündigt, die Betroffenen anzuzeigen. Wie sind diese Vorgänge ausgegangen?

Es gab einzelne Verdachtsfälle auf gefälschte Bescheinigungen, die sich nicht bestätigt haben beziehungsweise nicht nachgewiesen werden konnten.

Behörde bezahlte Laptops für Homeschooling

In welchem Umfang hat das Jobcenter Zuschüsse für die Beschaffung von Laptops fürs Homeschooling gewährt?

Bis Ende Oktober wurden Zuschüsse von rund 45.500 Euro gezahlt.

Wie viele Anträge gab es und wie viele wurden aus welchen Gründen abgelehnt?

352 Anträge wurden gestellt, überwiegend für Schüler von Grund- und Oberschulen. Davon wurden 193 Anträge bewilligt und 159 abgelehnt. Zuschüsse wurden unter anderem nicht gewährt, wenn im Haushalt bereits Geräte vorhanden waren, Leihgeräte der Schule zur Verfügung standen oder zwischenzeitlich wieder Präsenzunterricht stattfand.

Können nach wie vor Anträge gestellt werden?

Seit 1. September besteht grundsätzlich wieder Schulbesuchspflicht. Die Kostenübernahme für digitale Endgeräte war und ist zur Absicherung des Homeschoolings gedacht – deshalb ist eine Kostenübernahme bei neuen Anträgen aktuell nicht möglich. Sollte es wider Erwarten erneut zu Lockdowns und Heimunterricht kommen, würden Anträge geprüft – die gesetzlichen Möglichkeiten vorausgesetzt.

Von Simone Prenzel