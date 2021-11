Landkreis Leipzig: Pfiffige Imagekampagne für neue Jobs

Landkreis Leipzig

Viele Firmen im Landkreis Leipzig suchen händeringend nach gut ausgebildetem Nachwuchs. Der Landkreis unterstützt die Wirtschaft bereits seit einiger Zeit mit einer Imagekampagne: Unter dem Motto „Vom LKL gesucht“ werden interessierte Unternehmen ausführlich vorgestellt. „Die Firmen sollen in der öffentlichen Wahrnehmung sichtbarer werden“, heißt es dazu von Gesine Sommer, Leiterin der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung im Landratsamt.

Breite Palette an Berufschancen im Landkreis Leipzig

Die Aktion soll vor allem junge Menschen auch außerhalb der Region ansprechen und sie auf die breite Palette an Berufschancen zwischen Thallwitz und Geithain, Groitzsch und Grimma aufmerksam machen. Das Besondere daran: Die Imagekampagne wird nicht von einer Werbeagentur betreut, sondern von Studierenden und Absolventen Leipziger Hochschulen. Denn wer könnte besser wissen, wie man junge, potenzielle Fachkräfte erreicht und anspricht, als die Zielgruppe selbst? Hinter der Kampagne stehen das Landratsamt Leipzig und die Zarof GmbH als Projektträger. In den vergangenen drei Jahren stellte „Vom LKL gesucht“ bereits rund 30 Unternehmen vor.

Interviews mit Firmenchefs und Angestellten

Die ausführlichen Unternehmensporträts entstehen bei Vorortbesuchen. Die Leipziger Studenten interviewen Chefs und Angestellte, halten ihre Eindrücke per Foto und Video fest. Anschließend werden die Firmenporträts für die Website www.vom-lkl-gesucht.de sowie für Instagram und Facebook aufbereitet. Aktuell gehören drei neue Gesichter zum Team: Pauline Krüger, Studentin der Medien- und Kommunikationswissenschaft in Halle, kümmert sich um den Bereich Social Media, Foto und Video; Leonie Weiß, die Kommunikations-und Medienwissenschaft an der Universität Leipzig studiert, zeichnet für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich; Christoph Papendorf studiert Angewandte Medien-und Kulturwissenschaft in Merseburg und macht das Team der Imagekampagne komplett.

Besuch im Bad Lausicker Riff

Dieses Jahr waren die Interviewer bereits im Bad Lausick Riff zu Besuch und warfen einen Blick hinter die Kulissen des Kur-und Freizeitbades. „In Gesprächen mit Mitarbeitern und Auszubildenden wurde deutlich, welch familiärer Zusammenhalt das Unternehmen vor allem in der Corona-Zeit geprägt hat“, fasst Leonie Weiß ihre Eindrücke zusammen. Alles rund um den Besuch im Riff gibt es inzwischen auf den Kanälen der Imagekampagne zu sehen.

Für 2022 werden weitere Firmen gesucht

Außerdem vorgestellt wurden in diesem Jahr bereits die Wellner Kommunikation/Automatisierung GmbH aus Gerichshain, die Erler Notstromanlagen GmbH und Lotter Metall aus Borna sowie die Metallbau Westphal GmbH & Co. KG aus Pegau. Bis zum Jahresende folgen noch die Sachsen-Klinik Naunhof, die Febo Maschinen­montagen und Anlagen­bau GmbH aus Brandis, die Elis Ost GmbH in Geithain und das kreiseigene Nahverkehrsunternehmen Regionalbus Leipzig in Deuben. „Für das kommende Jahr“, berichtet Leonie Weiß. „sind wir schon jetzt auf der Suche nach neuen Unternehmen, die an der Umsetzung teilnehmen möchten.“ Die Imagekampagne soll auch 2022 auf jeden Fall weitergeführt werden.

